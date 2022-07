In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica e del web è stato il Principe William. Un’assurda storia infatti, secondo la quale il Duca di Cambridge tradirebbe sua moglie Kate Middleton, sta facendo discutere il mondo intero. Tutto è iniziato quando l’account Instagram DeuxMoi, una pagina di gossip che raccoglie le segnalazioni degli utenti, ha postato il messaggio ricevuto da un follower che ha svelato cosa accadrebbe tra William e Kate. Questo quanto si legge in merito e quello che riporta anche FanPage:

“È così spinto che sono quasi troppo scosso per condividerlo con te (ma lo farò comunque). La relazione extraconiugale di questo reale britannico è un segreto di Pulcinella a Londra e nell’aristocrazia inglese, ed è argomento di conversazione di feste e redazioni. A una recente festa dei media, mi è stato detto che il vero motivo della relazione era l’amore del reale in questione per la pratica del pegging, in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi. Alla moglie non importa di lei. In effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell’ultima donna”.