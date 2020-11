1 Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5, Pupo ha pronunciato una battuta infelice su Elisabetta Gregoraci, che ha fatto una rivelazione su Briatore

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato niente che meno che Pupo. L’opinionista del Grande Fratello Vip 5 nel corso dell’ultima diretta ha infatti fatto una battuta infelice su Elisabetta Gregoraci, che non è piaciuta ai più sul web. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che è accaduto. Come sappiamo proprio qualche giorno fa la conduttrice ha fatto una rivelazione inedita su Flavio Briatore. Stando alle parole della Gregoraci, l’imprenditore in pieno lockdown avrebbe chiesto alla sua ex moglie di sposarlo di nuovo!

Naturalmente la questione è stata affrontata nel corso dell’ultima puntata del reality, e dopo aver mostrato la clip in casa, lo stesso Alfonso Signorini ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci cosa avesse risposto lei a Briatore. Tuttavia mentre la conduttrice rispondeva in sottofondo si è sentito Pupo pronunciare una battuta infelice e spiacevole, che ha fatto scatenare gli utenti sui social. Queste le parole dell’opinionista:

“Prima ha guardato il conto in banca e poi…”.

Come al solito Pupo non manca l'occasione di essere INOPPORTUNO 🙃 #GFVIP pic.twitter.com/nwyFIsVI2b — disagiotv (@disagio_tv) November 17, 2020

Il commento di Pupo inizialmente è tuttavia passato inosservato. Sia Alfonso Signorini che Elisabetta Gregoraci infatti non si sono resi conto della battuta infelice dell’opinionista. Tuttavia alle attente orecchie del web non sfugge nulla e nelle ultime ore proprio l’artista è finito al centro della polemica per le sue dichiarazioni. Che nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 il cantante torni sui suoi passi e faccia le sue scuse alla Gregoraci? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.