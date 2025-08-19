Sui social Pupo ha risposto alle critiche ricevute per il suo articolo su Pippo Baudo, accusato da alcuni di essere freddo e polemico: “Anche Pippo mi avrebbe fatto i complimenti”.

La replica di Pupo alle critiche

Dopo l’ondata di critiche ricevute per il suo intervento sul Quotidiano Nazionale, in cui commentava la scomparsa di Pippo Baudo, Pupo ha deciso di intervenire con un lungo post su Instagram per chiarire il senso delle sue parole. In molti avevano visto nel suo articolo freddezza, se non addirittura una polemica, nei confronti del grande conduttore scomparso.

Il cantautore toscano ha voluto precisare di non aver mai avuto intenzione di mancare di rispetto o di mostrarsi risentito: “Solo gli stolti e quelli in malafede possono aver trovato tracce di risentimento”, ha scritto Pupo. Con fermezza ha difeso il suo stile e il suo punto di vista.

“Chi mi conosce sa benissimo quanto io sia privo di qualsiasi forma di invidia e di rancore. La vita mi ha dato e mi sta ancora dando molto di più di quanto merito”. Nel suo discorso l’artista ha ribadito come le sue parole siano riflessioni personali, ironiche e sincere, che da anni caratterizzano i suoi editoriali. Ha quindi spiegato che si trattava semplicemente di riflessioni “dolci e un po’ salate”.

Pupo non ha rinunciato all’ironia, concludendo il post con una frase dal tono provocatorio ma riflessivo: “Godetevi la vita amici e rilassatevi tanto, alla fine faremo tutti la fine di Pippo. E non dimenticate mai che nessuno al mondo è indispensabile e che i cimiteri sono pieni di coloro che si illudevano di esserlo”.

Infine, un’ultima frecciatina da parte dell’artista: “Sono convinto che anche Pippo Baudo, il quale usava e ogni tanto perfino ‘manipolava’ l’informazione per ottenere consenso e successo, mi farebbe i complimenti”.

Con queste parole, Pupo spera di avere messo un punto alle polemiche, rivendicando il suo stile libero e diretto, senza intenzione di offendere nessuno a detta sua.