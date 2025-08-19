La nuova edizione di Amici 25 deve ancora iniziare, ma già si prospettano delle novità. Si vocifera infatti la divisione in squadre per il ritorno del talent show di Canale 5!

La novità di Amici 25: il ritorno delle squadre

Amici 25 farà il suo ritorno su Canale 5 a fine settembre (qui tutti i dettagli) e porta con sé già delle novità interessanti, che non riguardano solo la presenza di Veronica Peparini nuovamente tra i docenti di ballo. A quanto pare infatti, come trapela da MondoTV 24, il talent condotto da Maria De Filippi potrebbe riservarci una clamorosa sorpresa. Quale? Ve lo sveliamo subito.

Sembrerebbe infatti che ad Amici 25 possa ritornare nuovamente la divisione a squadre, idea accantonata negli ultimi anni per lasciare gli allievi esibirsi liberamente pur sottoponendosi a delle sfide. Ma a quanto pare, così come al Grande Fratello, anche il format dedicato ai giovani talenti potrebbe risentire un po’ di nostalgia e dunque andare a ripescare vecchie regole del passato.

Se così fosse e se tutto sarà confermato quindi questa divisione magari potrebbe essere adottata, chissà, anche per il Serale di Amici 25, rendendo così la competizione sicuramente ancora più viva e frizzante.

Peraltro è bene ricordare che in passato questa idea era stata molto apprezzata anche dal pubblico, che seguiva con attenzione dinamiche e strategie degli allievi. I ragazzi, tra canto e ballo, infatti si troverebbero così a realizzare non solo sfide individuali, ma anche prove di gruppo. Questo offrirebbe certamente spettacolo ai telespettatori. Se tornasse anche ad Amici 25 sarebbe un gran bel colpo, specie per i più nostalgici.

Per ora si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni e non è detto che sarà effettivamente adottata, ma si tratterebbe di un’idea non male per il debutto della nuova edizione di Amici 25.