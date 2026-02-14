Con chi trascorrerai il tuo San Valentino? Scoprilo con il nostro quiz

Oggi 14 febbraio si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. Con chi lo passerai? Scopri se sarai o meno fortunat* con il nostro quiz.

San Valentino con chi lo passerai? Fai il quiz

Giornata di festeggiamenti per tutte le persone che si reputano innamorate, forse un po’ meno per i single. Come ogni 14 febbraio anche oggi si celebra San Valentino.

Qui a seguire ti proponiamo questo quiz con 15 domande a cui rispondere (SII SINCER* MI RACCOMANDO), così da scoprire con chi trascorrerai questa ricorrenza: da sol* o in dolce compagnia?

Mettiti alla prova con il nostro quiz e scopri il risultato. Sarà un San Valentino fortunato?

Credi nell'amore?

Ti reputi una persona romantica?

Scegli una tra queste mete per il San Valentino
Roma
Parigi
Venezia
Maldive

Scegli uno tra questi colori

Dove vorresti andare a cena per San Valentino?
In pizzeria
In un ristorante di lusso
A casa

Credi nel colpo di fulmine?

Preferisci un amore che si accende piano piano oppure uno che esplode all'improvviso?
Un amore che si accende piano piano
Un amore che esplode all'improvviso

Hai mai avuto una cotta per un personaggio televisivo?

Cosa apprezzi di più in una persona?
L'intelligenza
Il fascino
La dolcezza
La gentilezza

Ti reputi una persona istintiva o razionale?
Istintiva
Razionale

Hai mai dato un bacio al primo appuntamento?

Come ti vestiresti per un'occasione romantica?
In modo semplice, senza strafare
Con un look classico e raffinato
Con abiti eccentrici e colorati
Con un vestito sexy

Ti innamori facilmente?

La tua attuale situazione sentimentale?
Sono innamorat*
Mi piace una persona ma non so se è ricambiato
Il nulla cosmico
Non ho una relazione stabile

Quando ti piace una persona prendi tu l'iniziativa?

