Al centro medico Meldes, che il dottor De Santis dirige a Milano, la bellezza si accompagna sempre a un principio etico e medico, con metodi all’avanguardia per risultati sorprendenti

Come sciogliere il filler in sicurezza, grazie al Dottor De Santis

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria corsa al ritocco estetico, spesso però senza il giusto equilibrio tra bellezza e armonia. Labbra gonfie, zigomi eccessivi, tratti stravolti: immagini che hanno fatto il giro del web e che, purtroppo, hanno contribuito a una percezione distorta della medicina estetica. Ma oggi, per fortuna, il trend sta cambiando.

Sempre più pazienti arrivano nel mio Centro Medico Meldes a Milano con un desiderio chiaro: tornare indietro, rivedersi allo specchio con naturalezza, eliminare i vecchi filler che non le rappresentano più o che sono sta- ti eseguiti in modo non corretto. Ed è qui che entra in gioco la mia esperienza nello scioglimento dei filler, una procedura delicata, che richiede competenza, sensibilità estetica e – soprattutto – sicurezza.

Sono stato tra i primi in Italia e a Milano, ad inserire l’ecografo nella pratica estetica, in particolare durante lo scioglimento con ialuronidasi, l’enzima che elimina l’acido ialuronico. Questo strumento ci consente di lavorare in modo preciso, identificando il punto esatto dove intervenire, valutando la quantità di prodotto presente, e – cosa fondamentale – distinguendo i filler temporanei da sostanze permanenti come il silicone.

Un esempio concreto? Una paziente mi ha contattato perché da anni conviveva con un gonfiore marcato nella zona del solco lacrimale, causato da un vecchio filler. Era arrivata al punto di non riconoscersi più e si sentiva a disagio, al punto da non uscire mai senza occhiali da sole, anche d’inverno.

Con l’ecografo abbiamo individuato la zona precisa dell’accumulo, confermato che si trattava di acido ialuronico, e agito in modo mirato con cannula che ci ha permesso una distribuzione omogenea e localizzata dell’enzima con minimo fastidio per la paziente e massima sicurezza per i vasi circostanti.

Dopo lo scioglimento, abbiamo potuto ripristinare in modo armonico l’area, e oggi quella paziente è tornata a sorridere, letteralmente a viso scoperto. Al Centro Medico Meldes, che ho fondato e dirigo a Milano, la bellezza si accompagna sempre a un principio etico e medico. Non inseguo la perfezione artefatta, ma cerco l’armonia reale: valorizzare ciò che rende unico ogni volto, senza mai forzare i tratti. E se un tempo il “filler visibile” sembrava quasi un vanto, oggi il desiderio più diffuso è tornare a una bellezza naturale, elegante e discreta.