Quando prenotare le vacanze estive 2026? E quale impatto sta avendo la guerra sui prezzi? Sono domande che, a primavera inoltrata, moltissime persone iniziano a farsi, in vista dei mesi estivi.

Vacanze estive 2026, quando prenotare: l’impatto della guerra sui prezzi

In un momento così delicato a livello globale a causa della guerra, è difficile anche solo pensare alle vacanze estive, ma ora che la primavera è iniziata molte persone stanno cercando di capire quando poter prenotare la loro pausa estiva. Tra voli cancellati, aerei senza carburante, prezzi che continuano ad aumentare, i consumatori stanno cercando di avere delle risposte per capire come comportarsi in vista di eventuali viaggi. La situazione al momento è molto delicata ed è davvero difficile capire con precisione cosa potrebbe accadere nel futuro, ma per il momento non si vogliono fare allarmismi.

Andrea Giuricin, economista dei trasporti e docente all’Università Bicocca di Milano, come riportato da Leggo, non vuole allarmare nessuno, ma ci tiene a far capire che bisogna “la consapevolezza che se la situazione non cambia i prezzi dei voli aumenteranno“. Questo non è sicuramente un dettaglio da sottovalutare per tutti coloro che nei prossimi mesi hanno intenzione di viaggiare, sia per lavoro che per le tanto attese vacanze estive.

Vacanze estive 2026: quale effetto avrà la guerra sui prezzi?

Giuricin, sentito da Leggo, ha spiegato che alcuni fornitori, in alcuni aeroporti, possono avere problemi temporanei nel ricevere il carburante. Si tratta di una condizione davvero delicata e non si possono fare previsioni precise, ma nell’86% dei casi gli aeroporti avevano scorte uguali o superiori allo scorso anno. L’esperto ha spiegato che nell’ultimo mese i prezzi del carburante sono aumentati di circa il 10-13% a livello globale e questo aumento potrebbe continuare in modo significativo.

Se la guerra continua, i prezzi potrebbero diventare molto elevati, con il conseguente aumento del costo dei biglietti e voli cancellati perché in perdita. Secondo Giuricin prenotare un viaggio per queste vacanze estive è una scommessa in quanto, se la guerra dovesse finire i prezzi potrebbero scendere, ma se dovesse continuare i prezzi andrebbero ad aumentare notevolmente.

Vacanze estive 2026: i cambiamenti dovuti alla guerra

Andrea Giuricin ha aggiunto che il diesel sta seguendo la stessa dinamica del carburante aereo, mentre la benzina leggermente meno. Il treno ha costi legati all’energia elettrica, per cui potrebbe essere meno colpito. Pensare di puntare sui viaggi last minute potrebbe non essere la scelta giusta, perché in base ai sitemi delle compagnie aeree comprare all’ultimo costa di più e solo se la domanda è davvero bassa potrebbero abbassarsi i prezzi. Ma in questo caso il rischio di cancellazione se il volo non è sostenibile economicamente sarebbe alto.

Il rischio più grande riguarda le compagnie aeree più deboli, che dovranno gestire la situazione con inevitabili aumenti dei biglietti e cancellazioni delle rotte meno profittevoli. La situazione al momento è in bilico e non si può sapere come andranno le cose nel prossimo futuro, per questo prenotare le vacanze estive 2026 potrebbe davvero essere una scommessa, un salto nel buio, a seconda di come andranno avanti gli aumenti dei prezzi.