Quando si gioca la finale di Coppa Davis: a che ora e canale dove guardarla
La finale di Coppa Davis sta arrivando: ecco dove vederla e quando
Nel dettaglio vediamo tutto sulla finale di Coppa Davis 2025: data, a che ora si gioca e dove guardare in TV dell’incontro che vedrà l’Italia protagonista. Proviamo dunque a rispondere a tutte le vostre domande.
Finale Coppa Davis 2025 quando e dove guardarla
L’Italia si è qualificata per la finale della Coppa Davis 2025, dopo aver sconfitto il Belgio grazie alle vittorie di Cobolli e Berrettini.
È la terza finale consecutiva per gli azzurri, che ora attendono la sfidante tra Spagna e Germania.
La finale, che promette grande spettacolo, quando si gioca? L’evento si disputerà domenica 23 novembre 2025, e sarà un evento imperdibile per tutti i tifosi.
Orario Finale Coppa Davis 2025
A che ora gioca la finale di Coppa Davis? L’incontro avrà inizio alle ore 15:00, con il consueto rituale degli inni nazionali.
A seguire, ci sarà la sfida tra i numeri due delle due squadre, seguita dal match tra i numeri uno.
L’eventuale partita di doppio si giocherà a seguire, con una potenziale maratona che terrà tutti con il fiato sospeso.
Dove guardare Finale Coppa Davis
Siamo certi che vi state chiedendo anche dove guardare la finale di Coppa Davis.
La diretta sarà in chiaro su Rai 1 / RaiPlay, con la telecronaca di Maurizio Fanelli. In alternativa, su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti della competizione, si potrà seguire l’evento con la telecronaca di Lorenzo Fares e Diego Nargiso.
Non mancherà la possibilità di seguire la partita in streaming su RaiPlay e SupertennisX.
La finale di Coppa Davis 2025 si terrà a Bologna, una location storica per il tennis italiano, che per la prima volta ospita questo prestigioso evento. Gli azzurri sognano di vincere la Coppa Davis davanti al pubblico di casa.
Nonostante l’assenza di due pilastri come Sinner e Musetti, l’Italia parte comunque favorita per la vittoria.
CREDITI FOTO – Giorgio Maiozzi / IPA Sport