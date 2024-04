NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Televoto di fuoco questa settimana a L’Isola dei Famosi. A spuntarla però è stato Peppe Di Napoli, che è risultato essere il preferito del pubblico. Ecco cosa è accaduto e tutte le percentuali.

Peppe è il preferito de L’Isola dei Famosi

Siamo nel pieno di una nuova diretta de L’Isola dei Famosi e anche stasera stiamo assistendo a una puntata ricca di emozioni. Poco fa nel mentre è arrivato l’esito del televoto, che come sappiamo questa sera non è eliminatorio. In questi giorni a scontrarsi in nomination ci sono stati 4 naufraghi: Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi. Tuttavia, come ha spiegato Vladimir Luxuria qualche giorno fa, solo in due si sono salvati, mentre i meno votati si sono sfidati in un duello, al termine del quale il concorrente sconfitto è finito al televoto per l’eliminazione della prossima settimana. Ma cosa è accaduto dunque? Andiamo a scoprirlo.

I due concorrenti meno votati sono stati Artur e Daniele, mentre Joe e Peppe si sono salvati e hanno tirato un sospiro di sollievo. Dainese e Radini Tedeschi intanto si sono affrontati e ad avere la peggio è stato il modello, che è così finito in nomination.

Nel mentre Peppe Di Napoli è risultato essere il preferito dal pubblico de L’Isola dei Famosi. Ma quali sono state le percentuali? Andiamo a vederle. Mentre lo pescivendolo si è beccato il 41% dei voti, Joe ha ottenuto il 28% dei voti. A seguire troviamo Artur con il 23% dei voti e infine Daniele, risultato il meno votato con l’8% dei voti.

Artur dunque è il primo nominato della serata e più tardi scopriremo chi si unirà al modello al televoto.