Chiara Ferragni, dopo il divorzio da Fedez e lo scandalo dei pandori Balocco, sta lentamente riprendendo in mano la propria vita e ritrovando la serenità perduta. In occasione del compleanno della figlia Vittoria, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un nuovo orologio ma, quanto costa? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni e il nuovo orologio sfoggiato al compleanno della figlia

Nuova vita e nuova serenità per Chiara Ferragni, reduce da due anni complicati. Prima il divorzio da Fedez che, tra l’altro, secondo le ultime indiscrezioni diventerà presto papà per la terza volta, in quanto la nuova compagna, Giulia Honegger, sarebbe incinta. Poi lo scandalo dei Pandori Balocco, terminato con la sentenza da parte del Tribunale di Milano che lo scorso gennaio ha prosciolto l’imprenditrice digitale dall’accusa di truffa aggravata. Ora, quindi, per la Ferragni si apre una nuova fase della sua vita, all’insegna della serenità, sia familiare che lavorativa, come lo dimostrano anche gli ultimi scatti pubblicati da lei stessa su Instagram. Qualche giorno fa infatti, Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno della figlia Vittoria e, proprio in occasione della festa per la piccola, che ha compiuto 5 anni, l’ex moglie di Fedez ha sfoggiato un nuovo orologio super prezioso, che non è passato inosservato. Ma, chi lo ha firmato? Quanto costa? Scopriamolo ora insieme.

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Chiara Ferragni, il nuovo orologio non è del suo brand

Ai follower di Chiara Ferragni non è sfuggito, nelle foto pubblicate su Instagram dall’influencer in occasione del compleanno di Vittoria, un particolare dettaglio, ovvero il nuovo orologio al polso dell’imprenditrice digitale. L’orologio, total black ma con le lancette luminescenti e i numeri romani in bianco, non è del suo brand ma è firmato Cartier. Per la precisione si tratta del Santos de Cartier, modello grande con movimento meccanico di manifattura a carica automatica, calibro 1847 MC. Il cinturino, anch’esso nero, è il primo in caucciù proposta da Cartier. Ma, quanto costa? Il prezzo è davvero da capogiro!

Quanto costa l’orologio indossato da Chiara Ferragni? Il prezzo

E’ firmato Cartier il nuovo orologio total black indossato da Chiara Ferragni, che va ad aggiungersi alla collezione di orologi preziosi dell’influencer e imprenditrice digitale, che comprende ad esempio Rolex d’oro e Hublot color cielo. Ma, quanto costa il nuovo orologio firmato Cartier? Il prezzo è davvero da capogiro, sul sito ufficiale della gioielleria infatti lo troviamo nelle collezioni di preziosi da uomo al costo di 9.650 euro.