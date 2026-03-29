Negli ultimi giorni il tema della salute legata agli interventi estetici è tornato al centro dell’attenzione dopo il caso di Eva Grimaldi, operata d’urgenza a causa di una complicazione alla protesi al seno. Episodi di questo tipo evidenziano come anche procedure considerate comuni possano comportare rischi significativi se compaiono infezioni, infiammazioni o spostamenti dell’impianto. La vicenda mette in luce l’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali del corpo e di intervenire senza ritardi per evitare conseguenze più gravi.

Eva Grimaldi e il rapporto con la chirurgia estetica

Nel corso della sua vita, Eva Grimaldi ha fatto più volte ricorso alla chirurgia plastica, in particolare alla mastoplastica additiva per aumentare il seno. La sua evoluzione estetica non è stata lineare: da una taglia zero ha progressivamente aumentato il volume fino a raggiungere una quarta, un percorso che l’ha portata a sottoporsi a diversi interventi nel tempo. In una intervista a Verissimo, ripensando al proprio passato, Eva Grimaldi ha espresso diversi rammarichi legati sia alla carriera sia alle scelte personali:

“Rimpiango di non essere stata abbastanza forte dopo il film con Depardieu, potevo restare più in Francia. Rimpiango di essermi ritoccata il viso e il seno, dovevo essere perfetta, un’icona“.

In particolare, gli interventi al seno si sono rivelati nel tempo fonte di difficoltà e complicazioni:

“Per aumentarlo più volte ho avuto un’infezione batterica molto grave, sono rimasta un anno senza un seno; sai cosa vuol dire per un sex symbol, per un’attrice, stare senza un seno?”.

Emergenza e intervento improvviso per Eva Grimaldi

La vicenda di Eva Grimaldi ha avuto un epilogo urgente dopo giorni di segnali fisici sempre più evidenti. L’attrice ha raccontato a La Volta Buona di essere stata costretta a ricorrere a un’operazione immediata a causa di una capsulite che aveva provocato lo spostamento della protesi. Come lei stessa ha spiegato: “Ho rischiato la vita per la protesi“. Il dolore, inizialmente localizzato sotto l’ascella, è stato il campanello d’allarme che l’ha spinta a chiedere un controllo medico tempestivo, evitando conseguenze potenzialmente più gravi.

A notare per prima le anomalie è stata la compagna Imma Battaglia, che da settimane aveva osservato un cambiamento nella forma del seno. “Da due mesi continuava a dirmi che il seno si stava gonfiando, la mammella era sempre più grossa“, ha sottolineato Eva Grimaldi. Nonostante i segnali, inizialmente l’attrice aveva sottovalutato la situazione, fino a quando il cambiamento non è diventato evidente anche allo specchio. Solo a quel punto ha deciso di intervenire, rinunciando anche a una partenza programmata: “Menomale che non sono andata“.

Eva Grimaldi operata (d’urgenza) al seno: “Ho rischiato la vita”

La situazione è stata analizzata dal chirurgo Pietro Lorenzetti, intervenuto durante la trasmissione condotta da Caterina Balivo. Il medico ha sottolineato la complessità del caso, evidenziando la presenza di precedenti interventi e quindi un rischio più elevato di complicanze: “Eva ha una storia particolare: in passato si era già sottoposta a diversi interventi chirurgici per le protesi al seno e quindi il rischio di complicanze era alto“. Inoltre, è stata riscontrata una raccolta di siero nella mammella sinistra, interpretata come una reazione difensiva dell’organismo all’impianto della protesi e legata a un processo infiammatorio.

In quell’occasione aveva raccontato: “Avevo febbre a 42. Ero più morta che viva“. Anche per questo motivo, la gestione attuale ha richiesto grande attenzione e rapidità d’azione. Il chirurgo ha infatti chiarito che intervenire subito è stato fondamentale: “Se lei fosse partita, l’infiammazione poteva creare problemi molto più seri“. La scelta di non rimandare l’operazione ha quindi evitato ulteriori rischi, confermando quanto sia importante non trascurare segnali clinici legati alle protesi.