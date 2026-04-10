Alexander Zverev è uno dei migliori tennisti al mondo ed è anche uno dei più pagati, con un patrimonio davvero impressionante. Il suo talento e la sua passione lo hanno portato lontano, riuscendo a guadagnare cifre davvero da capogiro.

Il patrimonio di Alexander Zverev: quanto guadagna?

Alexander Zverev, tra i migliori tennisti di tutto il mondo, ha dimostrato in molte occasioni il suo grande talento nel tennis, ottenendo risultati davvero incredibili. Nonostante lo scorso anno sia rimasto a corto di titoli, la sua fama rimane intatta, così come i suoi guadagni. Dopo averlo visto arrendersi a Jannik Sinner lo scorso anno durante l’Australian Open, la strada è stata un po’ in salita, ma il suo patrimonio non ne ha risentito. Il tennista è stato uno degli invitati al Six King Slam, torneo dimostrativo che garantisce al partecipante un gettone di 1,5 milioni di dollari solo per la partecipazione. Taylor Fritz lo ha battuto nel match di esordio, ma Zverev è riuscito a ottenere il primato della sconfitta più redditizia della carriera. Il tennista, infatti, ha guadagnato più di 25mila dollari per ogni minuto di gioco, e ne ha giocati ben 59.

Alexander Zverev ha il terzo posto nel ranking ATP, il terzo posto nella Race per Torino e il terzo posto per i premi incassati con 5,3 milioni di dollari. Se si aggiunge il gettone del torneo di Riad, del valore di 1,5 milioni di dollari, e dei 6,8 milioni di dollari di premi ottenuti sul campo, la cifra diventa davvero da capogiro. Senza contare che arrivano anche guadagni dalle pubblicità e dagli sponsor. I premi di carriera raccolti dal tennista valgono quasi 56 milioni di dollari. Il suo patrimonio ammonta a una cifra che difficilmente si può definire con precisione, ma sicuramente altissima.

Alexander Zverev, chi è: tutto sul tennista

Alexander Zverev è nato ad Amburgo il 20 aprile 1997, da genitori emigrati in Germania ed entrambi tennisti a loro volta. Alto 198 centimetri e soprannominato “Sasha”, è uno dei giocatori più amati della nuova generazione. Nel 2022 ha rivelato di soffrire di diabete di tipo 1 e ha poi inaugurato una sua fondazione che si occupa di aiutare i bambini e i giovani colpiti da questa patologia. Nello stesso anno ha avuto un brutto infortunio alla caviglia durante il Roland-Garros ed è stato costretto al ritiro immediato per la lesione dei tre legamenti laterali.

Il tennista è stato anche accusato di violenza e abusi da parte della ex fidanzata Brenda Patea, madre di sua figlia Mayla, nata nel 2021. Zverev ha ricevuto una multa molto salata, di circa 450.000 euro, e dovrà affrontare un’udienza pubblica. Anche Olya Sharypova, ex precedente a Patea, lo aveva accusato di violenza tramite i social.