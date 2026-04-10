Cosa c’è davvero tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani? Un’indiscrezione fa pensare ci sia del tenero

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani trascorrono sempre più tempo insieme. Il loro rapporto si rafforza giorno dopo giorno e molti fans pensano che ci sia del tenero. Un’indiscrezione su Sanremo 2027 sta facendo sognare.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani: amicizia o qualcosa in più?

Non si fermano le voci su Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. L’ex ballerino, diventato ormai uno dei conduttori italiani più amati e seguiti, sembra avere un rapporto davvero speciale con l’attrice e comica, spesso presente nella trasmissione Stasera tutto è possibile. I due sono stati visti insieme in diverse occasioni e il tempo condiviso sembra continuare a crescere giorno dopo giorno. La loro intesa è così forte, che potrebbe anche arrivare a conquistare il palco dell’Ariston.

Come riportato dal settimanale Oggi, i due “si vedono sempre più spesso assieme tra le vie di Milano in compagnia di amici e familiari“. La frequentazione sembra essere molto seria, anche se per il momento i due si sono definiti semplici amici. Brenda ha conosciuto anche Adelaide De Martino, sorella e assistente del conduttore. Le cene e gli incontri nelle rispettive case, come riportato dal settimanale, continuano a intensificarsi, per questo i fans hanno difficoltà a credere si tratti solo di una semplice amicizia. Secondo la rivista, De Martino sarebbe particolarmente attratto dalla sua collega, ma al momento preferisce concentrarsi sul lavoro.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani pronti a conquistare Sanremo 2027: l’indiscrezione

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani hanno un’altra cosa in comune, oltre alla straordinaria complicità che li lega, ovvero hanno lo stesso agente. Stiamo parlando di Beppe Caschetto che sembrerebbe avere tutta l’intenzione di renderli una coppia almeno lavorativamente parlando, visto che per il momento sembrano non esserlo nella vita privata. L’agente avrebbe tutta la volontà di farli salire insieme sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2027.

“Bisognerà vedere che scelte farà, dipende tutto dal lui” ha dichiarato Brenda Lodigiani parlando della possibilità di vederla alla prossima edizione del Festival. Secondo le varie indiscrezioni, Stefano De Martino vorrebbe portare al suo fianco anche Maria De Filippi e Francesca Fagnani per il grande evento canoro, ma è ancora presto per avere qualche conferma su quello che sarà sicuramente un Festival nuovo, in grado di unire diverse generazioni e diversi linguaggi, come sta progettando il conduttore. L’attenzione, per il momento, rimane accesa sul rapporto tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, all’apparenza di amicizia..