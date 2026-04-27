Classe 1973, Gianni Sperti, oltre a essere un ballerino professionista, è un volto celebre della televisione italiana, dal 2003 è infatti opinionista fisso al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Ma, quanto prende Sperti per ogni puntata del programma Mediaset? Ecco il suo cachet.

Gianni Sperti, da oltre 20 anni opinionista di “Uomini e Donne”

“Uomini e Donne” è uno dei programmi televisivi più longevi e più visti in assoluto. Merito senza dubbio della regina della Tv, Maria De Filippi, che con i suoi programmi fa sempre centro. Il merito va anche dato, oltre ovviamente a tronisti e troniste, corteggiatrici e corteggiatori, anche agli opinionisti, che svolgono un ruolo cruciale all’interno del programma. Sono proprio loro infatti a mettere anche un pò di pepe in più nelle varie dinamiche, oltre che a stuzzicare i vari protagonisti. Da oltre 20 anni nel ruolo di opinionisti ci sono loro, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ormai volti amatissimi dal pubblico e volti a cui il programma difficilmente potrebbe mai rinunciare. A proposito del ballerino, in molti si chiedono quanto guadagna per ogni puntata di “Uomini e Donne“. Bene, scopriamolo ora insieme.

Quanto guadagna Gianni Sperti a Uomini e Donne? Il cachet

Dal 2003 Gianni Sperti è opinionista fisso a “Uomini e Donne“. Ma, quanto guadagna l’opinionista per ogni puntata del dating show di Maria De Filippi? Prima di tutto c’è da fare una precisazione, le cifre che ora leggerete sono ovviamente delle indiscrezioni, per riservatezza infatti non è dato conoscere la natura dell’accordo economico tra Sperti e Mediaset. Sul web circolano diverse ipotesi sul cachet di Gianni Sperti, si parte dai 2.000 euro a registrazione, arrivando sino ai 4.000 euro. Ricordiamo che “Uomini e Donne” non è trasmesso in diretta, solitamente vengono registrate due puntate a settimana, si arriva quindi verso le sei registrazioni al mese.

Quanto guadagna Gianni Sperti al mese a Uomini e Donne?

Per capire quanto guadagna Gianni Sperti al mese a “Uomini e Donne“, basta semplicemente fare qualche calcolo. Come detto vengono solitamente registrate due puntate a settimana, quindi al mese dovrebbero essere circa sei. Quindi, il noto opinionista, ogni mese di registrazione del dating show, prenderebbe dai 12.000 euro ai 32.000 euro. Ribadiamo che sono ipotesi, nessuna di queste cifre è mai stata confermata. Fosse così sarebbe un cachet di tutto rispetto per Sperti, ormai personaggio indispensabile per il noto dating show di Maria De Filippi.