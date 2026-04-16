Un’ex volto di “Uomini e Donne” sta per diventare mamma per la seconda volta. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo adesso insieme.

Ex volto di Uomini e Donne è incinta del secondo figlio

“Uomini e Donne” è da anni uno dei programmi televisivi più amati e più seguiti. E’ difficile che i fan del programma si dimentichino i volti dei protagonisti delle varie edizioni del dating show, non solo se si tratta di troniste o tronisti, ma anche corteggiatrici e corteggiatori. Un’ex corteggiatrice, tra le più amate in assoluto, ha appena annunciato di essere nuovamente incinta. Di chi stiamo parlando? Di Irene Capuano, proprio lei, la scelta di Luigi Mastroianni!

Irene Capuano è incinta, in arrivo il secondo figlio: l’annuncio sui social

Irene Capuano, omonima della compagna dell’attore Francesco Arca, aspetta il secondo figlio dal compagno Christian Galletta. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha dato il lieto annuncio con un post su Instagram, post accompagnato da una carrellata di immagini che la ritraggono proprio con il pancione. Ma ecco le dolci parole di Irene: “Avevate ragione, ho una luce diversa. Sta arrivando un secondo uragano nella nostra vita. Baby 2 is coming!” Nessun indizio però sul sesso del bambino, sarà una femminuccia o un maschietto? Ricordiamo che Irene e Christian sono già genitori di Nicholas, nato nel 2023.

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Irene Capuano, l’amore dopo Uomini e Donne

Irene Capuano presto diventerà mamma per la seconda volta. Irene è stato uno dei volti più amati del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, durante il Trono di Luigi Mastroianni il quale, alla fine, scelse proprio lei. La loro relazione, però, durò solamente otto mesi, dopodiché le loro vite presero strade diverse. Su Instagram era stato lo stesso ex tronista ha spiegare i motivi dell’addio: “I problemi risalgono a prima della mia partenza per il Brasile e non sono legati né al viaggio né ai presunti flirt che mi sono stati addossati. Con Irene ci siamo tanto amati ma nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata. Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto in una direzione da cui non si è più riusciti a tornare indietro. Abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione per diversità caratteriali.” L’ex corteggiatrice di U&D, poco dopo la fine della storia con Mastroianni, ha incontrato Christian Galletta, imprenditore e fondatore di una concessionaria a Roma, col quale sta dal 2020. Nel 2023 è nato il loro primo figlio, Nicholas e ora la coppia si prepara ad allargare la famiglia con l’arrivo del nuovo bebè.