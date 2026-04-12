Programmi quali “Amici” e “Uomini e Donne”, per non parlare di “C’è Posta per Te“, sono da decenni al centro dei palinsesti Mediaset. A condurre tutti e tre, non a caso, c’è Maria De Filippi, definita da tanto la regina della Tv. Ma, quanto guadagna la conduttrice milanese all’anno? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi, è lei la regina di Mediaset

Maria De Filippi è ormai da anni considerata la regina di Mediaset. I suoi programmi sono davvero immortali, nonostante gli anni che passano “Amici”, Uomini e Donne”, “C’è Posta per Te”, “Tu Si Que Vales” e “Temptation Island” sono sempre amatissimi e in grado di ottenere ascolti davvero importanti. Pensare quindi a Mediaset senza la conduttrice milanese sembra davvero quasi impossibile. Ma, quando guadagna all’anno Maria De Filippi? La cifra è davvero da capogiro.

Maria De Filippi, cifre incredibili: quanto guadagna davvero ogni anno

Classe 1961, Maria De Filippi è uno dei punti fermi di Mediaset. I tanti, nel corso degli anni, si sono chiesti quanto, visti i numerosi programmi che conduce, guadagna ogni anno la conduttrice milanese. Innanzitutto va però specificato che il cachet non riguarda solo Maria De Filippi come conduttrice, ma anche come autrice e produttrice. Ricordiamo anche che i suoi programmi sono targati Fascino, la società di produzione di cui controlla il 50% (l’altra metà è del biscione). Prima di parlare di cifre è bene sottolineare che si tratta di ipotesi, per riservatezza non è infatti dato sapere la natura dell’accordo economico tra la De Filippi e Mediaset, quindi lo stipendio percepito non è noto. Ma, si può ipotizzare. Molte fonti online parlano di una cifra che ogni anno supera abbondantemente i 10 milioni di euro, una somma che andrebbe a combinare conduzione, compiti di produzione e diritti sui format. Ripetiamo, solo solamente ipotesi.

Maria De Filippi, quali sono i programmi che le garantiscono maggiori introiti?

Ogni anno, secondo indiscrezioni, Maria De Filippi guadagnerebbe oltre 10mila euro. Ma, quali sono i programmi che le garantiscono maggiori introiti? Diciamo subito che tutti i programmi da lei condotti e ideati sono seguitissimi ma, in cima alla lista, c’è innanzitutto “Amici”. Il talent show, giunto oggi alla sua venticinquesima edizione è un colosso produttivo che ogni anno genera milioni di euro grazie agli introiti pubblicitari, alle partnership commerciali e alla vendita dei diritti. Subito dopo “Amici”, ecco “Uomini e Donne” e “C’è Posta per Te“, grandi ascolti e introiti milionari.