Il successo di Samira Lui è sotto gli occhi di tutti, è lei la donna del momento, con la sua bellezza, simpatia e spontaneità ha conquistato proprio tutti, anche le donne! Ma, quanto prende la showgirl friulana come co-conduttrice de “La Ruota della Fortuna”? Scopriamolo insieme.

Samira Lui, è lei la donna del momento: il successo a “La Ruota della Fortuna”

Samira Lui, insieme all’eterno Gerry Scotti, sta facendo la fortuna di Mediaset. “La Ruota delle Fortuna”, in onda tutte le sere su Canale 5 nell’access prime time, sta avendo ascolti da record e gran merito va proprio alla showgirl friulana, oltre ovviamente a Scotti e al format del programma. In breve tempo Samira è riuscita a conquistare il pubblico, non solo quello maschile, abbagliato dalla sua bellezza, ma anche quello femminile: Samira, infatti, colpisce per la sua spontaneità, intelligenza e umiltà. Come spesso accade si è creata grande curiosità sulla vita privata della co-conduttrice del game show Mediaset e, soprattutto, sul suo stipendio. Quanto guadagna dunque Samira Lui a “La Ruota della Fortuna“?

Quanto guadagna Samira Lui a La Ruota della Fortuna? Il cachet della co-conduttrice

Classe 1998, Samira Lui affianca Gerry Scotti alla conduzione de “La Ruota della Fortuna” dal 2024 e ha contribuito al grande successo del game show Mediaset. Ma, quanto guadagna la bella Samira come co-conduttrice? Specifichiamo subito che le cifre che ora leggerete sono indiscrezioni, non dunque confermate. Il cachet per ogni puntata si aggirerebbe tra i 1.000 e i 2.500 euro quindi, facendo due calcoli, Samira Lui ogni mese guadagnerebbe tra i 10.000 e i 25.000 euro.

Il cachet di Samira Lui a “La Ruota della Fortuna”: come mai fa discutere?

Come visto secondo indiscrezioni, non confermate, per ogni puntata de “La Ruota della Fortuna” Samira Lui prenderebbe dai 1.000 ai 2.500 euro. Una cifra che, secondo alcuni, fa discutere, in quanto c’è chi ritiene queste cifre elevate per il ruolo che ricopre la Lui. In realtà va ricordato che il ruolo di Samira a “La Ruota della Fortuna” non è quello di una semplice valletta ma di un vera e propria co-conduttrice e questo incide molto sul compenso. Altro fattore da tenere presente è la fascia oraria in cui va in onda il programma, ovvero l’access prime time che a oggi è una delle fasce più competitive in assoluto e anche questo va a incidere molto sul cachet.