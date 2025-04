L’ultima puntata di Quarto Grado si è aperta sulle note dell’ultimo singolo di Elodie, mentre scorrevano le immagini delle vittime di femminicidio. La scelta della trasmissione è stata ampiamente discussa da parte di molti utenti in rete.

Polemica dopo la puntata di Quarto Grado

Su Rete 4 ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Quarto Grado. L’appuntamento serale di Mediaset è stato ovviamente oggetto di chiacchiere e dibattiti non solo in studio, ma anche sui social. Stavolta però è successo non soltanto per questo motivo. Ma anche per una mossa da parte della trasmissione di inserire un brano di Elodie in apertura.

Il video in questione, caricato anche sugli account social ufficiali di Quarto Grado, ha visto le immagini delle tantissime donne brutalmente uccise in questi anni per mano di un uomo. Come sottofondo musicale è stato selezionato l’ultimo singolo di Elodie, Mi ami mi odi.

La canzone ha aperto la puntata per presentare i vari argomenti che sarebbero stati tratti in puntata. Da qui lo scorrere le immagini delle vittime di femminicidio, come mostrato nel filmato di Quarto Grado.

+++Sebastiano Visentin è formalmente indagato per la morte di Liliana Resinovich+++



L'anticipazione di Carmelo Abbate a #Quartogrado pic.twitter.com/DO4dhCIbMO — Quarto Grado (@QuartoGrado) April 11, 2025

Ma non sembra essere la prima volta che si verifica un episodio simile. Anche in un’altra puntata nei mesi scorsi (parliamo della puntata del 21 febbraio) il programma di Rete 4 ha scelto come base musicale Cuoricini dei Coma_Cose. In quel frangente Gianluigi Nuzzi ha spiegato in motivi della scelta del brano…

Siamo in onda con una nuova puntata di #Quartogrado, in diretta su Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/kTDOWY8HGl — Quarto Grado (@QuartoGrado) February 21, 2025

Oggi come allora l’inserimento di questi brani nel programma di Rete 4 per presentare fatti così delicati ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti sui social. In molti infatti hanno criticato quanto successo a Quarto Grado e in queste ore se n’è parlato con grande insistenza.

Gianluigi Nuzzi, come detto, aveva provato a dare una chiave di lettura differente ai pezzi in questione ricollegandoli appunto alle notizie di cronaca affrontate in puntata. Precisazione però che non sembra avere convinto molti telespettatori.