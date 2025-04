Perché gli altri ex gieffini non hanno partecipato a Verissimo come Helena e Javier?

Come mai solo Helena e Javier hanno partecipato a Verissimo dopo la finale del Grande Fratello? Ecco i presunti motivi dietro questa scelta e cosa sarebbe successo.

I presunti motivi sulla mancata presenza a Verissimo

Verissimo torna questo pomeriggio su Canale 5 con una nuova puntata. All’appello però anche stavolta non figura alcun concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Rispetto alle passate stagioni, in cui una volta finito il reality show i fuoriusciti dalla Casa più spiata d’Italia hanno raggiunto Silvia Toffanin per raccontarsi, così non è stato per i protagonisti reduci dal lungo percorso al GF.

Ma c’è da fare una premessa. Jessica Morlacchi è stata ospite a Verissimo prima del suo ritorno nella Casa del Grande Fratello e poco dopo l’ormai celebre “bollitore gate”.

Ci si aspettava però che dopo la fine del programma, dato che è stata anche la vincitrice, l’ex cantante dei Gazosa tornasse a far visita a Silvia Toffanin per commentare questo nuovo traguardo e il suo ritorno in musica. Ma così non è stato. Una scelta che ha stranito il pubblico che si domanda quali possano essere le motivazioni.

Esattamente come la Morlacchi anche gli altri finalisti del Grande Fratello, eccetto Helena Prestes, hanno presenziato a Verissimo dopo il reality. La modella brasiliana aveva in programma l’ospitata, che l’ha vista poi partecipare con il fidanzato Javier Martinez (ospite a sorpresa ed eliminato a una settimana dalla finale).

E tutti gli altri? Come spiegato da Deianira Marzano in una storia su Instagram al momento non è in programma alcuna ospitata degli altri ex gieffini a Verissimo. Un rumor che era giunto anche a Novella2000.it, secondo cui per l’appunto, ora come ora per scelte personali non è prevista alcuna partecipazione da parte loro. Ovviamente tutto può cambiare e non è escluso che magari nelle prossime settimane non possano esserci delle novità a riguardo.

È pur vero che non mancano ancora tantissime puntate alla fine di Verissimo, quindi sarà da capire se si concretizzerà o meno tale possibilità. Tutto è ancora da decidere. Staremo a vedere.