Grandissimo successo in Piazza Duomo a Milano per l’edizione 2026 di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento di Radio Italia realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e del sindaco Beppe Sala, che ha trasformato ancora una volta il cuore della città in un grande palco a cielo aperto che ha accolto 20mila persone che hanno sfidato il mal tempo. E per tutti quelli che non sono riusciti a esserci, niente paura…. Il concerto di Radio Italia Live non si farà attendere troppo e tornerà il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.

Radio Italia Live – Il Concerto: le grandi voci della musica italiana a Milano (e presto a Palermo)

Accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, tutti ringraziati più volte dagli artisti, sul palco meneghino si sono esibiti Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Elisa, Emma, Giorgia, Gigi D’Alessio, J-Ax, Noemi, Sayf, Tommaso Paradiso, Saturnino e The Kolors. Una serata accolta con entusiasmo dal pubblico milanese numeroso e caloroso, con lo sfondo iconico del Duomo di Milano e della Galleria Vittorio Emanuele per rendere l’atmosfera ancora più unica.

La conduzione è stata affidata alle voci di Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi, che hanno accompagnato il pubblico lungo tutta la serata. L’anteprima dell’evento è stata condotta da Luca Ward, che ha anche dato voce alle schede di presentazione degli artisti in diretta dal palco. Dal backstage sono intervenuti Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo, mentre il pre-show è stato affidato a Laura Giane ed Edoardo Prelle. La creator Cecilia Cantarano è stata host ufficiale del format social originale di Radio Italia “Scelte impossibili“.

L’appuntamento conferma ancora una volta la centralità di Radio Italia Live – Il Concerto come il più importante evento musicale gratuito, capace di unire artisti, pubblico e città in un’unica grande celebrazione della musica dal vivo.