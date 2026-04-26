Arisa non è mai apparsa così in forma. Sul palco dell’Ariston, lo scorso mese di febbraio, ha lasciato tutti senza parole. Rispetto a quando esordì, nel 2009 nella sezione Nuove Proposte, l’arista genovese è dimagrita davvero molto. Ma, qual è il suo segreto? Che dieta segue la cantante? Scopriamolo insieme.

Arisa, l’incredibile trasformazione fisica della cantante

Ce la ricordiamo tutti com’era Arisa quando esordì, nel 2009, nella categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, con il brano “Sincerità“, col quale la cantante genovese tra l’altro vinse. Grossi occhiali neri, capelli cortissimi e qualche chilo di troppo. Nel corso degli anni Arisa ha avuto una incredibile trasformazione fisica, tanto che sul palco dell’Ariston nel febbraio scorso ha incantato tutti (e non solo per la sua voce!) Ma quindi, quanto è dimagrita la cantante? E soprattutto, che dieta ha seguito?

Arisa, quanto è dimagrita la cantante?

Siamo rimasti tutti senza parola davanti alla trasformazione fisica di Arisa, che oggi incanta non solo per la sua splendida voce ma anche per il suo aspetto. Ai tempi di “Sincerità”, la cantante genovese aveva dichiarato di pesare tra i 73 e i 75 kg. Oggi, invece, siamo sui 53 kg. Quindi, nel corso degli anni, Arisa è arrivata a perdere circa 20 kg. Ma, come ha fatto? La stessa Arisa ha spiegato di non aver seguito diete drastiche i trattamenti estremi ma di aver adottato un’alimentazione più equilibrata.

La dieta di Arisa: come ha fatto a dimagrire così tanto?

Come abbiamo visto, nel corso degli anni Arisa è arrivata a perdere circa 20 kg. Il suo percorso di cambiamento è iniziato diversi anni fa ed è partito dall’accettazione e dall’amore verso se stessa. Volersi bene è infatti essenziale, nonché il primo passo, per iniziare a vivere una vita più sana, che porta poi anche a un benessere non solo fisico ma anche mentale. Comunque, Arisa ha rivelato di aver iniziato a segure un’alimentazione più equilibrata e più sana, cercando di evitare bibite gassate e dolci zuccherati, ma senza restrizioni eccessive. Inoltre l’artista genovese ha anche rivelato di mangiare carboidrati a pranzo e niente lieviti la sera (anche per tutelare la voce). A questo va aggiunto anche l’allenamento, essenziale per mantenersi sani e in forma. A far perdere qualche chilo ad Arisa però non è stato solo il cambio di alimentazione e l’allenamento infatti, come da lei raccontato, una grande delusione d’amore le aveva fatto perdere l’appetito ma, in compenso, le ha fatto acquistare maggiore consapevolezza di sé.