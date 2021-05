Raffaele Renda frequenta Martina Miliddi

Dopo appena una settimana dall‘intervista rilasciata a Verissimo e qualche risposta sibillina sui social (che ha fatto discutere), Raffaele Renda ha vuotato il sacco. Il cantante, che abbiamo conosciuto meglio nella scuola di Amici 20, attualmente si sta frequentando con Martina Miliddi, anche lei allieva di questa edizione del talent.

C’è da dire che proprio Martina durante l’anno scolastico si è infatuata di Raffaele Renda, ma nel mentre aveva già intrapreso una relazione con Aka7even. Raffale Renda, amico di entrambi, oltre a confessare tutto al collega, ha deciso di fare dei passi indietro e cercare di essere un buon amico per entrambi, poiché si trovava in una posizione molto scomoda. Il rapporto della Miliddi e Aka7even è stato piuttosto burrascoso e per entrambi è stato come vivere sulle montagne russe, fino a che non hanno deciso di metterci un punto definitivo. I due però sembrano essere rimasti comunque in buoni rapporti. Ma Raffaele Renda in tutto ciò?

Intanto numerosi fan si chiedono se ora potrà o meno esserci una speranza per Raffaele Renda e Martina Miliddi. Il cantante di Lamezia Terme è stato ospite di Stefano Fisico durante una diretta Instagram. Tra i tanti argomenti, inevitabilmente, si è parlato anche della ballerina e del loro rapporto oggi. Raffaele, dopo un mezzo sorriso e una risata, ha così confidato che sta frequentando Martina lontano dalle telecamere:

“Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere. È una situazione un po’ strana. Se son rose, fioriranno, non lo so”, ha rivelato Raffaele Renda. Ecco il video (dal minuto 22:34)

Raffaele Renda, quindi, con queste parole ha fatto sapere ai fan che al momento sta provando a conoscere meglio Martina Miliddi. Nessuna relazione al momento. Nelle scorse settimane la ballerina ha dichiarato di essere single, dunque entrambi stanno cercando di fare le cose con calma, ma chissà non possa nascere una nuova coppia!

Novella 2000 © riproduzione riservata.