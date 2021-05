1 Raffaele Renda a Verissimo

Questo pomeriggio l’imperdibile appuntamento con Verissimo ci offre spunti davvero molto importanti. Tra gli ospiti presenti in studio, Silvia Toffanin ha accolto anche Raffaele Renda. Il cantante, tra gli ultimi eliminati dalla scuola di Amici, ha avuto modo di parlare del suo percorso artistico nell’Accademia più famosa d’Italia.

All’interno del programma, Raffaele Renda ha stretto dei legami davvero molto importanti, tra cui la bella amicizia nata con Martina Miliddi. La ballerina pare si sia presa una sbandata per lui, sebbene in quel momento fosse impegnata con un altro concorrente del talent, ovvero Aka7even. Ad oggi però la relazione tra i due può dirsi conclusa, come spiegato da Martina.

La posizione di Raffaele Renda, in tutto ciò è sempre stata particolare. Il cantante infatti si è fatto fin da subito da parte, poiché amico di entrambi. Ha cercato di essere di supporto, ma mai da intralcio, respingendo così la ballerina per il bene di tutti. In alcune interviste, il cantante calabrese ha spiegato che avrebbe preferito non trovarsi al centro di questo triangolo, poiché la sua posizione era davvero scomoda. Nonostante tutto, però, Raffaele ha anche rivelato che ora sta imparando a conoscere Martina, anche se una risposta di Renda sui social ha fatto discutere. Ma a Verissimo cosa avrà raccontato? Ecco le sue parole:

«È stato bellissimo condividere una casa in 17 persone, andare d’accordo con tutti non è stato semplice. Mi piacerebbe rivedere Federica, che è stata una grande amica, Enula, Ibla piuttosto che Esa, Riccardo…Io poi vado d’accordo con tutti». Nel fare i nomi, però, Raffaele non ha menzionato Martina, aggiunto poco dopo da Silvia Toffanin. «La stavo tenendo per ultima», ha detto con il sorriso il cantante, per poi spiegare cosa ha rappresentato per lui:

«Martina c’è stata sempre, veramente. Quando io molte volte ero giù mi isolavo e lei veniva per capire che avessi. È stata una bella presenza in casa. Sì, si era infatuata di me. È stato difficile perché mi trovavo in una situazione così, davanti alle telecamere, con Luca che lì era un mio grande amico e lei, allo stesso modo. Mi sono trovato in mezzo senza sapere come uscirne. Lì per lì ho detto tutto a lui, anche se poi è successo un casino. Se non ci fosse stato lui? Non so se ci sarebbe stata qualche speranza per lei, forse… forse».

Ha rivelato Raffaele Renda, che ha poi detto di averla sentita dopo l’eliminazione da Amici. Continua…