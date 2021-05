1 Raffaele parla dei Martina

Raffaele Renda e Martina Miliddi sono ormai usciti allo scoperto. Ad Amici 20 la ballerina, mentre era impegnata con Aka7even, ha confidato a Raffaele di provare qualcosa per lui. Ciò ha provocato inevitabilmente un triangolo amoroso, con Renda che ha preferito farsi da parte poiché legato ad entrambi. Ma le cose tra Martina e Aka con il trascorrere del tempo si sono fatte via via sempre più complicate, tanto che hanno deciso di porre fine alla love story.

Terminato il percorso nella scuola, Raffaele e Martina hanno avuto modo di confrontarsi e capire cosa li legasse davvero. Solo pochi giorni fa Raffaele Renda durante una diretta Instagram con Stefano Fisico ha confessato di aver intrapreso una frequentazione con Martina Miliddi. Il tutto però è avvenuto solo dopo che la ballerina è uscita dalla scuola di Amici e si è messa così alle spalle la storia con Aka7even, come specificato dal cantante calabrese a Super Guida TV:

«La nostra frequentazione procede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di conoscerci e ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà».

Ha detto Raffaele Renda. Per lui non è stata una situazione semplice, dato che si è trovato tra due fuochi, ma ad oggi sia lui che Martina Miliddi si sentono liberi di poter fare ciò che meglio credono:

«C’è stato un momento di difficoltà perché io ero molto amico di Martina ma anche di Luca. Non mi sembrava il caso di mettermi in mezzo al loro rapporto. È stata più la decisione di Martina di chiudere il rapporto con Luca che mia perché io non ho mai fatto nulla. Non penso di essere stata egoista. Io consideravo Luca un amico e dopo quello che è successo i rapporti si sono raffreddati. Una volta usciti, le vite vanno avanti. Lei è libera e anche io lo sono. Pertanto, possiamo entrambi ritentare una situazione».

Sempre nel corso dell’intervista Raffaele Renda ha voluto smentire una notizia su Martina Miliddi…