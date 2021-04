1 Raffaele Renda nelle storie di Zerbi

Tra i concorrenti di Amici 20 come sappiamo c’è anche Raffaele Renda, che è entrato a far parte del programma nel corso della prima puntata di questa nuova edizione. Tuttavia come sappiamo il percorso del cantante all’interno del talent show non è stato semplice. L’unica a credere fin da subito in Raffaele è stata infatti Arisa, che ha così deciso di prenderlo sotto la sua ala, portandolo fino al Serale. In particolare ad opporsi sempre alla presenza di Renda all’interno della scuola è stato Rudy Zerbi, che fin da subito ha manifestato le sue perplessità sul cantante.

Col passare delle settimane l’insegnante ha più volte ribadito il suo pensiero, affermando come secondo lui Raffaele non fosse meritevole di partecipare ad Amici. Anche con l’inizio del Serale, Zerbi ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Renda, proponendo più volte diversi guanti di sfida.

Adesso però alcuni utenti sul web hanno fatto una scoperta che ha dell’incredibile. Inaspettatamente infatti è stato svelato che in passato, molto prima del suo ingresso ad Amici 20, Raffaele Renda è apparso in una vecchia storia Instagram proprio di Rudy Zerbi! L’insegnante ha infatti postato sul social una performance live del cantante, che si esibisce con una canzone di Mango. Ecco il filmato condiviso in passato da Rudy, che sta facendo il giro del web:

Raffaele Renda appare in una vecchia storia Instagram di Rudy Zerbi. pic.twitter.com/lpXUpHQ3Gc — disagiotv (@disagio_tv) April 9, 2021

Pare dunque che in passato Zerbi abbia apprezzato l’esibizione di Raffaele, nonostante le sue attuali opinioni sull’allievo di Arisa.