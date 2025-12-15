La coppia annuncia con dolore la morte del piccolo, chiedendo rispetto e riservatezza Raffaella Fico e Armando Izzo annunciano la…

La coppia annuncia con dolore la morte del piccolo, chiedendo rispetto e riservatezza

Raffaella Fico e Armando Izzo annunciano la perdita del loro bambino

In un momento di grande dolore, Raffaella Fico e Armando Izzo hanno reso pubblica la tragica notizia: il bambino che stavano aspettando è venuto a mancare a soli cinque mesi.

Il messaggio sui social di Armando Izzo

“Io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita”, ha scritto il calciatore sui social. Con parole toccanti, Izzo ha continuato:

“Il nostro bambino di cinque mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori. Chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore”.

Il calciatore, 33 anni, ha voluto sottolineare quanto sia importante la privacy in un momento così doloroso, rivolgendo un appello ai media e ai fan affinché rispettino la loro sofferenza.

La gravidanza annunciata lo scorso novembre

Raffaella Fico, modella e showgirl di 37 anni, aveva annunciato lo scorso novembre di essere di nuovo incinta. All’epoca aveva condiviso l’emozione per la sua seconda maternità:”Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza”.

Qualche giorno dopo, aveva rivelato ai fan che aspettava un maschietto, suscitando gioia tra i follower e il pubblico. Raffaella Fico, già genitore di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli, era pronta ad accogliere il nuovo membro della famiglia.