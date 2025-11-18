Raffaella Fico e Armando Izzo hanno mandato in tilt i social con una serie di foto che sembrano uscite da un servizio di alta moda… ma con un pizzico di romanticismo in più. Sdraiati sulla sabbia, avvolti in un dolce abbraccio carico di passione, i due mostrano con orgoglio il pancione nudo della showgirl, accarezzandolo come un piccolo tesoro in arrivo.

Nella didascalia, Izzo scrive un semplice ma potentissimo “Vincenzo”, mentre Raffaella si lascia andare a un dolcissimo “aspettandoti”. E non è mancato il commento che ha fatto sciogliere tutti: quello di Pia Balotelli, la figlia della showgirl, che ha scritto “L’amore a prima vista esiste”. Una frase che ha raddoppiato la tenerezza dello scatto.

Fiocco azzurro per la coppia più chiacchierata del momento

Dopo il gender reveal, è ormai ufficiale: per Raffaella e Armando arriverà un maschietto nei primi mesi del 2026.

Per la Fico sarà il bis della maternità, dodici anni dopo la nascita di Pia. Per Izzo, invece, è la terza volta da papà: il calciatore ha già due bambine avute dall’ex moglie Concetta.

Un nome che racchiude una storia intensa

Il bimbo si chiamerà Vincenzo Junior, un omaggio che ha fatto emozionare i fan. Vincenzo era il padre di Izzo, scomparso troppo presto, quando il calciatore era ancora un ragazzino. Una ferita che lui non ha mai nascosto e che spesso ha raccontato con grande sincerità:

“Ci è cascato il mondo addosso… ma mia madre ha reagito lavorando giorno e notte. Da lei ho imparato cos’è il vero amore”.

E ancora: “Sono cresciuto in fretta e questo mi ha salvato. Il giorno in cui ho comprato casa a mia madre mi sono sentito davvero realizzato”.