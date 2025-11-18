Tra gli ospiti della nuova puntata di Belve ci sarà anche Cristiano Malgioglio. Il celebre paroliere si è aperto sul suo passato e ha ricordato sua mamma commosso.

La commozione di Cristiano Malgioglio

Questa sera su Rai 2 torna Belve. Nel corso della nuova puntata del fortunato programma condotto da Francesca Fagnani arriveranno quattro ospiti d’eccezione: Cristiano Malgioglio, Eva Herzigova, Genny Urtis e BigMama. Solo in queste ore sono arrivate le prime anticipazioni dell’intervista che il celebre paroliere ha rilasciato alla padrona di casa e naturalmente ne vedremo di belle. Non sono mancate però le emozioni, in particolare quando il cantante ha ricordato commosso sua mamma, facendo anche una rivelazione.

Cristiano ha infatti affermato: “Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me”. Pronta la domanda diretta della Fagnani, che chiede: “Perché non ci ha mai parlato apertamente?”. La risposta di Malgioglio è diretta: “Mica ci voleva la zingara per capire! Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia”. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Francesca Fagnani ha domandato a Cristiano Malgioglio quando ha avuto consapevolezza del suo orientamento sessuale. A quel punto il paroliere ha affermato: “Non so. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato”.

Per gentile concessione dell’ufficio stampa RAI

Sempre a Belve, come se non bastasse, Malgioglio ha anche lanciato una frecciata a Giusy Ferreri. Come in molti sapranno, in passato il cantante aveva affermato sulla sua collega: “Se non era per me stava ancora al supermercato”. Adesso, alla Fagnani, Cristiano ha aggiunto: “Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone. Ma non me ne frega più niente”.

