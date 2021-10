1 Le prime dichiarazioni di Raffaella Fico

Nell’ultima diretta andata in onda su Canale 5 abbiamo visto Raffaella Fico uscire definitivamente dalla Casa del Grande Fratello Vip. Tornata dalla sua famiglia è sparita dalla circolazione e non ha fatto subito il suo ritorno sui social come in molti si sarebbero aspettato. Sorpresa ancora più grande, inoltre, non ha fatto il suo ingresso in studio per salutare Alfonso Signorini, il pubblico e le opinioniste. Probabilmente ha voluto prendersi un attimo di relax insieme alla figlia Pia e per tale ragione è corsa da lei.

In queste ultime, ad ogni modo, è stata ospite a Casa Chi dove ha avuto la possibilità di raccontare il suo percorso all’interno del reality. In seguito, poi, ha fatto la sua ricomparsa su Instagram scrivendo un messaggio a tutti coloro che hanno deciso di sostenerla e supportarla nel tragitto che l’ha condotta fino a qui. Ecco, quindi, cos’ha affermato:

Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni… La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all.

Sicuramente Raffaella Fico si è fatta notare al Grande Fratello Vip per la sua schiettezza e il non avere mai paura di dire ciò che stava pensando in quel momento. Possiamo, per esempio, citare gli scontri con Miriana Trevisan, ma anche con quello avuto con Sonia Bruganelli in diretta. In quest’ultimo caso, infatti, era tutto partito da un episodio precedente in cui Soleil aveva quasi lanciato un bicchiere sul tavolo e la showgirl si era molto arrabbiata. Non sono mancati anche momenti diversi dai litigi, come quello legato a Jo Squillo.

Andiamo, perciò, a rivedere che cosa era accaduto in quell’occasione. Continuate a leggere…