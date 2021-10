1 Che fine ha fatto Raffaella Fico?

Sono passati alcuni giorni da quando Raffaella Fico ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo la modella dopo circa un mese di percorso è tornata alla sua vita di sempre, tuttavia ha lasciato un grande segno all’interno del reality. In poche settimane infatti Raffaella si è sempre esposta, non tirandosi mai indietro e dicendo sempre la sua. Non sono mancate per lei anche diverse liti, in particolare con Soleil Sorge. Proprio quest’ultima ha esultato nel momento in cui la Fico è stata eliminata e tra le due non è mancato uno scontro dell’ultimo secondo.

Raffaella intanto è tornata alla sua vita di sempre e ha finalmente riabbracciato sua figlia Pia e la sua famiglia. Tuttavia i fan hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Inaspettatamente infatti la Fico è letteralmente sparita dalla circolazione e di lei non si hanno più notizie. Ieri sera la modella non è neanche arrivata in studio per la diretta, come fanno tutti gli ex concorrenti, e a quel punto in molti si sono chiesti cosa stia accadendo.

Raffaella Fico non ha fatto ritorno nemmeno sui social, e non è chiaro dunque al momento cosa sia successo. Con ogni probabilità però l’ex gieffina si sta solo godendo dei giorni in relax con sua figlia e con le persone a lei care, prima di tornare alla vita vera. Tra poche ore intanto Raffaella sarà tra gli ospiti di Casa Chi, dove parlerà del suo percorso, e dove sicuramente si toglierà qualche sassolino dalle scarpe.

Non resta dunque che attendere per scoprire quello che racconterà la Fico. Nel mentre solo qualche settimana fa Raffaella all’interno della casa ha svelato un aneddoto sulla sua relazione con Mario Balotelli. Rivediamo le sue dichiarazioni.