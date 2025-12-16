Poche ore fa è arrivata una drammatica notizia, che ha sconvolto il web intero: Raffaella Fico ha perso il bambino che portava in grembo. Sui social intanto la showgirl rompe il silenzio e pubblica un post che commuove il web.

Le toccanti parole di Raffaella Fico

Ore drammatiche, queste, per Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo. Come in molti sapranno, poche settimane fa la showgirl e il calciatore, legati da diverso tempo, avevano annunciato di essere in attesa di un figlio. Ieri tuttavia, sui social, proprio Izzo ha pubblicato un post che ha sconvolto il web. Raffaella ha infatti perso il bambino che portava in grembo e in merito Armando ha affermato:

“Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita. Purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori. In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Fin dal primo momento così il web intero si è unito all’immenso dolore di Raffaella Fico e di Armando Izzo. In queste ore intanto a decidere di rompere il silenzio è stata anche la stessa showgirl, che è intervenuta sui social. L’ex gieffina ha inizialmente condiviso il post del suo compagno e in seguito ha pubblicato un messaggio che ha commosso tutti quanti. Raffaella ha infatti aggiunto: “Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto”.

Post Instagram di Raffaella Fico

Le poche parole della Fico hanno emozionato l’intero web e in queste ore gli utenti stanno mostrando grande vicinanza a questa splendida coppia.

