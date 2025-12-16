Ieri sera è andata in onda la seconda semifinale di questa edizione del Grande Fratello, durante la quale è stato eletto il quinto e ultimo finalista. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto.

Il quinto finalista del Grande Fratello

Mancano solamente due giorni alla finale del Grande Fratello e finalmente a breve sapremo chi sarà a vincere questa edizione. Nonostante l’ultima puntata fosse prevista per ieri sera, Mediaset ha deciso di prolungare il reality show di una manciata di ore. La finalissima andrà dunque in onda su Canale 5 giovedì 18 dicembre e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà. Ieri intanto si è entrati nel vivo e la corsa verso la vittoria è ufficialmente iniziata.

Nel corso della diretta abbiamo infatti scoperto il nome del quinto e ultimo finalista. A scontrarsi al televoto per tutta la settimana per contendersi questo titolo sono stati due dei protagonisti di questa edizione: Omer e Domenico. A spuntarla è stato però proprio il primo, mentre il gieffino partenopeo ha dovuto immediatamente lasciare il gioco a un passo dal sogno.

LEGGI ANCHE: Raffaella Fico rompe il silenzio dopo la perdita di suo figlio

Omer è dunque il quinto finalista del Grande Fratello e si unisce ai compagni Giulia, Jonas, Anita e Grazia. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Ieri, sempre durante la seconda semifinale, è iniziata la finale e i cinque concorrenti rimasti in gioco hanno già iniziato a sfidarsi tra loro. Nel corso della serata è stata infatti eletta la prima super finalista: Anita.

Due invece i concorrenti finiti al televoto: Jonas e Omer. Giovedì sera, a diretta iniziata, uno dei due proseguirà la corsa alla vittoria, mentre l’altro dovrà per sempre addio alla possibilità di vincere l’ambito montepremi. Ma cosa accadrà dunque e chi sarà a trionfare? Non resta che attendere ancora poche ore per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.