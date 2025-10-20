Mossa a sorpresa di Rai 1. La rete ha intenzione di lanciare una nuova anteprima di Affari Tuoi per contrastare il successo de La Ruota della Fortuna su Canale 5. L’anteprima durerà circa 3-4 minuti e partirà dal 20 ottobre.

La novità della Rai per Affari Tuoi

Affari Tuoi continua a essere uno dei programmi di punta della Rai e tra i più forti dell’access prime time della rete, ma la concorrenza di Canale 5 con La Ruota della Fortuna si fa sempre più agguerrita. Il game show condotto da Gerry Scotti, grazie anche a una breve anteprima chiamata Gira la ruota, riesce ad attirare pubblico già prima dell’inizio ufficiale, mantenendo ottimi dati di ascolto.

Secondo quanto riportato da Hit su Affaritaliani.it, la Rai ha deciso di rispondere con una mossa simile: da oggi lunedì 20 ottobre, anche Affari Tuoi si doterà di una anteprima di circa 3-4 minuti, pensata per “auto-trainare” il programma e raccogliere spettatori prima del classico break pubblicitario.

Attualmente Affari Tuoi ha una breve introduzione, ma, come spiegato, “evidentemente troppo ristretta” per reggere il confronto con la strategia adottata da Mediaset. L’obiettivo di Rai 1 è quindi quello di rafforzare il pubblico già a partire da qualche minuto prima dell’inizio ufficiale della trasmissione.

La nuova anteprima sarà uno spazio più ampio e dinamico, e secondo le anticipazioni emerse potrebbe essere legata allo scouting dei pacchisti, ovvero alla selezione dei concorrenti protagonisti della serata. Una scelta pensata per incuriosire il pubblico e mantenere alta l’attenzione anche durante la fascia pubblicitaria.

Sempre secondo quanto riportato da Affari Italiani, questa decisione si inserisce in un più ampio piano editoriale: “La Rai sta lavorando anche per trovare un’alternativa al gioco dei pacchi, da testare la prossima estate nell’access time”, dato che Techetechetè non tornerà nella stessa fascia.

Insomma, anche se Affari Tuoi è ancora dietro a La Ruota della Fortuna di qualche punto di share, il programma condotto da Stefano De Martino resta un pilastro per Rai 1. Ma per restare competitivi, serve innovazione. E questa nuova anteprima potrebbe fare la differenza.