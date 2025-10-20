Fiorello e Biggio trasformano “Cinque Minuti” in uno show comico e lanciano una battuta a La Ruota della Fortuna

Prima di Affari Tuoi, Fiorello e Biggio hanno fatto irruzione nello spazio pre-serale di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. Motivo? Lanciare “La Pennicanza” su Rai Radio 2. Nei 5 minuti a disposizione non hanno risparmiato frecciate e una battuta anche a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

La battuta di Fiorello e Biggio

Ieri sera, Rai 1 ha visto un’improvvisa (e geniale) irruzione televisiva. Fiorello e Fabrizio Biggio sono entrati in scena nello spazio tradizionalmente riservato a Bruno Vespa, quello che separa la fine del TG1 e l’inizio di Affari Tuoi. E lo hanno fatto a modo loro, con uno sketch esilarante per annunciare ufficialmente il ritorno de “La Pennicanza”, il loro programma in onda su Radio 2 dal 20 ottobre alle 13:45.

Fin dal jingle d’ingresso era chiaro che non sarebbe stato il solito spazio che tutti conosciamo. Lo studio di Cinque Minuti è stato stravolto, Fiorello e Biggio in abito elegante hanno dato vita a una sorta di mini-varietà, con delle frecciate e riferimenti all’attualità, gossip e politica.

Lo showman siciliano non ha perso tempo, esordendo con una battuta al vetriolo in ambito politico, che aveva riferimento diretto al fatto che Bruno Vespa venga spesso accusato di avere alcune simpatie.

Poi, rivolto a Biggio, che inizialmente voleva fare una ramanzina ai politici, Fiorello lo ha fermato dicendo: “Ma come ti viene in mente di dire queste cose su Rai 1? Con questo governo è un attimo che ci mandano su Radio3 a parlare di Tchaikovsky”.

Nel giro di pochi minuti, i due hanno chiamato in causa anche Raoul Bova, con un’apparizione a sorpresa. Fiorello ironizza: “Ma che fine hai fatto? Non ti si vede da un sacco di tempo”, alludendo ad alcuni recenti pettegolezzi circolati in rete dopo la rottura con Rocío Muñoz Morales.

E per concludere in bellezza, Fiorello e Biggio hanno lanciato un’ultima stoccata. Hanno realizzato un finto collegamento con La Ruota della Fortuna, programma concorrente che, proprio in quei minuti, stava andando in onda su Canale 5. In video sono comparsi Gerry Scotti e Samira Lui ai lati del tabellone. La frase sullo schermo è eloquente: “Sai chi ti saluta?”. Anche in questo caso si tratta di una vera e propria allusione alla competizione ormai aperta tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. I due programmi, infatti, si contendono il pubblico dell’access prime time tra Rai e Mediaset.

IL MESSAGGIO DALLA CONCORRENZA

Vogliamo questa versione di #cinqueminuti tutte le sere #affarituoi pic.twitter.com/c72mvZtXEq — SOTER (@SonoSoter) October 19, 2025

A quanto pare cinque sono bastati a Fiorello e Biggio, tra satira, battute su vari argomenti e grande ironia. Come spesso accade il loro momento si è trasformato in puro intrattenimento.