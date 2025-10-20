Ieri sera Lady Gaga è arrivata a Milano per il primo dei due concerti del suo Mayhem Ball Tour. Nel corso delle quasi tre ore di spettacolo, la cantante di Abracadabra ci ha ricordato ancora una volta cosa significa essere un’artista pop.

Lady Gaga è arrivata a Milano

L’attesa è finita. A distanza di quasi 7 anni dall’ultimo show italiano, ieri sera Lady Gaga è finalmente tornata a Milano per il primo dei due concerti del suo Mayhem Ball Tour. La tournée mondiale della pop star americana è partita ufficialmente lo scorso 16 luglio e segue alla pubblicazione dell’ultimo disco di inediti di Stefani Germanotta, Mayhem, che in questi mesi ha scalato le classifiche ed ha tutte le carte in regola per essere eletto “Album dell’anno” ai prossimi Grammy.

Ieri sera dunque Gaga è salita sul palco dell’Unipol Forum e nel corso delle quasi tre ore di concerto ha lasciato tutti i presenti senza parole. Si tratta davvero, come è già stata definita in tutto il mondo, di una vera e propria “opera pop”. Ben 30 i brani proposti in scaletta. Si passa dai più grandi successi ai recenti brani e il pubblico non smette mai di cantare nemmeno per un secondo. Lo show è diviso in 4 atti e la scenografia è ispirata a un teatro d’opera, con tanto di balconi e palchi.

DON'T CALL MY NAME! 🖤 Lady Gaga cantando "Alejandro" en el Unipol Forum de Milán. (19/10) pic.twitter.com/2Yfv3ZJqKf — LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) October 19, 2025

Brano dopo brano Lady Gaga ci ricorda ancora una volta cosa significa essere un’artista pop, alla pari di Michael Jackson e Madonna. Tra trucchi, lustrini, effetti speciali e momenti più intimi, Stefani Germanotta (che parla anche in italiano) raggiunge nuovamente l’Olimpo dei grandi.

MONSTERS NEVER DIE! 🔥 Lady Gaga cantando "Bad Romance" en el Unipol Forum de Milán. (19/10) pic.twitter.com/zXBx8chUVl — LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) October 19, 2025

Stasera si ripete e l’unica cosa che possiamo dire è che la lunga attesa è stata ben ripagata. Dopo l’Italia, il Mayhem Ball Tour continuerà a girare l’Europa, per poi spostarsi in Oceania, Asia e in America del Nord.