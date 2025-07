In queste ore sta circolando la notizia secondo la quale la Rai avrebbe chiesto di registrare dei marchi per un nuovo Festival. Ecco tutti i nomi che sono trapelati.

Il nuovo Festival della Rai

Da mesi ormai si parla della possibilità che il Festival di Sanremo potrebbe non svolgersi più nella cittadina ligure dal 2027 in poi. L’unico anno ancora garantito sarebbe quindi solo il prossimo ma le informazioni sono ancora vaghe e non vi è certezza su quasi nulla di ciò che avverrà in futuro.

Secondo Il Messaggero, infatti, sembra che si stia pensando a un Festival itinerante, il quale toccherebbe ogni anno una città diversa. Si è parlato di Viareggio, della Costiera Amalfitana, Rimini, Sicilia e Puglia. Insomma, le idee sono tante e oggi si aggiunge a tutto questo un’indiscrezione che ha suscitato la curiosità del pubblico.

Stando a quanto riporta il profilo Twitter Cinguetterai, infatti, la Rai avrebbe chiesto di registrare nuovi marchi per il nome del Festival. Tra questi leggiamo “Festival Rai della Musica Italiana“, “Il Festival della Rai” e “Italian Song Contest Rai“. In tal modo si andrebbe a risolvere il problema sul nome della città di Sanremo nell’ipotesi in cui dovesse cambiare ubicazione.

Il profilo citato poc’anzi ha anche pubblicato gli screenshot di quella che sarebbe la pagina ufficiale dell‘Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, come prova a sostegno di ciò che hanno affermato. Ovviamente non sappiamo che cosa accadrà prossimamente e questa azione sarebbe stata presa nell’eventualità in cui il Festival si dovesse spostare.

Tuttavia sembra, come rivelato da FanPage, che la kermesse non potrà lasciare il Teatro Ariston fino al 2028. Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso. Noi di Novella2000 siamo sempre disponibili a qualsiasi rettifica o modifica.