Durante la conferenza stampa del 13 febbraio 2025, i giornalisti hanno chiesto a Carlo Conti e alla Rai se verranno presi dei provvedimenti per quanto riguarda Fedez dopo la presunta rissa con Cristiano Iovino.

Provvedimenti per Fedez a Sanremo?

A metà dello scorso anno erano iniziate le voci su una presunta rissa tra Fedez e Cristiano Iovino poco dopo aver lasciato un locale di Milano. Il tutto sarebbe nato all’interno della discoteca e si sarebbe protratto in seguito anche sotto casa dell’influencer.

La situazione è molto complicata e ancora se ne parla a distanza di molto tempo, soprattutto perché Federico ha deciso di prendere parte al Festival di Sanremo 2025. Questo lo ha portato a essere al centro dell’attenzione mediatica e nelle conferenze stampa non sono mancati i riferimenti alla sua vita.

Una giornalista, nella giornata del 13 febbraio, ha chiesto se verranno presi dei provvedimenti in merito al rapper e a tutta la questione. Il conduttore ha tirato in ballo Emis Killa che, a causa di una situazione altrettanto complessa, ha preferito ritirarsi:

“Starà alla singola persona decidere se continuare o no. Anche Emis Killa avrebbe potuto continuare. Fedez farà ciò che ritiene opportuno fare”.

Anche i dirigenti della Rai sono intervenuti e hanno spiegato che anche per Fedez deve essere applicata una condizione che vale per tutti: “Vale il principio della presunzione d’innocenza. Questo è il principio base”. Di conseguenza, tutto è nelle mani di Federico e solo lui potrà decidere se lasciare la gara oppure andare fino in fondo.

Vedremo che cosa succederà, ma nel mentre è importante mantenere la concentrazione per proseguire la gara. Nella seconda serata, infatti, il suo brano “Battito” lo ha portato a entrare nei cinque più votati dal televoto e dalle Radio.