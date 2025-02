Oggi in conferenza stampa Sarah Toscano ha commentato le difese di Irama nei suoi confronti dopo le critiche della stampa: ecco le sue parole

Le parole di Sarah Toscano

Nel corso di una conferenza stampa, in cui Irama ha annunciato il concerto a San Siro nel 2026, ha rivolto una critica ai giornalisti per le parole eccessive nei confronti di Sarah Toscano. Secondo lui sarebbe ingiusto massacrare in questo modo gli artisti dagli stessi che su web e carta stampata scrivono per la lotta contro il cyberbullismo. Qui le sue dichiarazioni.

— Sarah Toscano Update (@Toscaners99) February 12, 2025

Oggi in conferenza stampa è stata rivolta a Sarah Toscano una domanda per quanto riguarda le dichiarazioni fatte da Irama, in cui l’ha difesa a spada. La cantante ci ha tenuto inizialmente a ringraziare il collega per le belle parole spese sul suo conto, perché non era certamente così scontato.

“Dico la verità. Io non ho letto troppi commenti sulla mia esibizione. Ho preferito mi tengo alla larga da quello che sono i social, quelli che sono i commenti, per evitare di farmi condizionare. Poi condivido parte del discorso che ha fatto perché ritengo che da una parte ci siano commenti che non portano niente di concreto e siano commenti fatti per fare stare male proprio fare stare male le persone. Quindi condivido il discorso che ha fatto e lo ringrazio per il gesto nei miei confronti. Ripeto che non ho letto i commenti e non ne sono a conoscenza”.

Successivamente in seconda battuta, Sarah Toscano ha ribadito di non avere letto al momento nulla per una sua scelta personale. Ma se si dovesse soffermare però risponderebbe in particolare ai giudizi troppo duri che capita di trovare sul web. Certamente non è bellissimo leggere alcune frasi sopra le righe e di troppo.