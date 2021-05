Raimondo Todaro spiega in che rapporti è oggi con Elisa Isoardi

1 Parla Raimondo Todaro

Come ben sappiamo solo qualche mese fa a a partecipare a l’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata Elisa Isoardi. L’amata conduttrice nel corso del talent è stata affiancata durante tutto il suo percorso da Raimondo Todaro, col quale fin da subito è nato un bellissimo legame. Tuttavia la coppia è finita anche al centro del pettegolezzo e della cronaca rosa. Secondo i più maliziosi infatti tra il ballerino e la presentatrice sarebbe scoppiato l’amore, nonostante i due diretti interessati in più di un’occasione abbiano smentito le dicerie.

Quando però Ballando con le Stelle è giunto al termine, Raimondo Todaro e Elisa Isoardi non sono più stati avvistati insieme e a quel punto i pettegolezzi sono giunti al termine. Nel mentre la conduttrice è partita per l’Honduras, partecipando a L’Isola dei Famosi. Come è noto però qualche giorno fa Elisa è stata costretta al ritiro, a causa di un incidente all’occhio. Nel mentre adesso a parlare, tramite un’intervista per il settimanale Vero, è stato proprio Raimondo, che svela in che rapporti è oggi con Elisa. Queste le parole di Todaro, riportate da Biccy:

“Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine. Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato”.

Pare dunque che ad oggi tra Raimondo Todaro e Elisa Isoardi ci sia solo una bella amicizia. Ma rivediamo anche le parole della conduttrice stessa, che qualche settimana fa ha detto la sua in merito ai pettegolezzi sulla presunta storia col ballerino.