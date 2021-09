1 Le parole di Raimondo Todaro

Sono ormai settimane che si parla del presunto arrivo di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi. Dopo l’addio a Ballando con le Stelle si è mormorato che il ballerino sarebbe arrivato all’interno del talent show in qualità di insegnante, prendendo il posto di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, sempre stando alle indiscrezioni, andrà a ricoprire per la prima volta il ruolo di professoressa di canto, mentre Arisa quest’anno dirà addio al programma. Solo qualche ora fa come se non bastasse a intervenire è stata Alessandra Celentano, che si è rivolta alla stessa Maria De Filippi chiedendole di assumere Todaro. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?”.

Adesso come se non bastasse a replicare ad Alessandra Celentano è stato lo stesso Raimondo Todaro, che con un post sui social ha detto la sua. Queste le parole del ballerino:

“Cara Alessandra, anzi scusi…maestra Celentano. Sono pronto. Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola, ma ci sono tante sfumature”.

In molti nel mentre stanno già ipotizzando che a seguito di questo scambio di battute tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, il ballerino abbia in qualche modo voluto confermare la sua presenza alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, che come sappiamo debutterà su Canale 5 18 settembre. Ma cosa accadrà dunque? L’ex volto di Ballando con le Stelle farà davvero parte del cast di professori del talent show Mediaset? In attesa di saperne di più, rivediamo cosa è successo qualche settimana fa, quando a essere stata confermata come professionista è stata un’ex ballerina della 20esima edizione.