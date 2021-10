Raimondo Todaro rompe il silenzio e rivela com’è il suo rapporto con Francesca Tocca

1 Raimondo Todaro parla di Francesca Tocca

Oggi pomeriggio Raimondo Todaro è stato ospite, in collegamento dallo studio di Amici, di Silvia Toffanin a Verissimo. Visto il suo nuovo ruolo come professore di ballo nel talent di Maria De Filippi, la conduttrice ha voluto sapere qualche impressione su questa nuova avventura.

Nel corso dell’intervista è stata ripercorsa la vita professionale di Raimondo, a partire dalle gare di latino quando era solo un bambino. Ha raccontato del rapporto, a volte un po’ scontro, con Alessandra Celentano. E a tal proposito ha detto che in realtà c’è un bel rispetto, nonostante a volte abbiano opinioni totalmente oppste. Ma ha anche rivelato: “La Celentano nel backstage mi chiede anche qualcosa di latino”.

Come sappiamo, Raimondo Todaro ha una figlia di 8 anni, Jasmine, nata dall’amore con Francesca Tocca, ballerina professionista ad Amici. La relazione tra loro è finita qualche anno fa, ma hanno mantenuto un buon rapporto anche per il bene della bambina. Negli ultimi tempi, però, vista anche la presenza di entrambi del talent della De Filippi, in molti si sono chiesti se i due siano tornati insieme.

Gli sguardi in studio, le battute di lui, di Rudy Zerbi e della stessa Maria De Filippi non sono passati inosservati afli occhi e alle orecchie del pubblico. Inoltre Raimondo e Francesca sono stati beccati a cena insieme la scorsa settimana dopo la registrazione di una puntata di Amici. Così oggi Silvia Toffanin ha chiesto al ballerino se c’era la possibilità di un ritorno di fiamma. Questa è stata la sua risposta:

“Bella domanda. Vedremo nella puntata di domani cosa succederà. E poi, da che mondo è mondo, è la donna che decide. Quindi lo state chiedendo alla persona sbagliata.”

Così la Toffanin ha risposto dicendo che avrebbe cercato di invitare lei per avere delle risposte. Ma dato che Todaro ha parlato della puntata di domani, grazie alle anticipazioni della registrazione forse abbiamo la risposta. Ecco cosa è successo e che quindi vedremo…