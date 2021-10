Anticipazioni Amici 21 sesta puntata: due allievi sono stati eliminati definitivamente

1 Anticipazioni Amici 21 sesta puntata: sfide ed eliminazioni

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 ottobre, c’è stata una nuova registrazione di Amici 21, la sesta puntata, per le cui anticipazioni ringraziamo come sempre il sito Quello che tutti vogliono sapere. La puntata andrà in onda su Canale 5 domenica 24 ottobre alle ore 14. Vediamo quindi tutto quello che è successo. Ospiti della puntata sono stati Pio e Amedeo che hanno fatto baciare Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Mentre per la musica c’era Alessandra Amoroso che ha presentato il suo nuovo pezzo. Per la prova Tim si è esibito di nuovo Mattia.

C’è da dire subito che ci sono state due eliminazioni e anche delle sfide, ma andiamo per ordine. Flaza, allieva di Lorella Cuccarini, è stata eliminata proprio dalla sua insegnante perché non ha rispettato le regole. In particolare non avrebbe rispettato gli orari per la prova dei costumi di scena. C’è stata anche una sotituzione. Dopo la settimana di prova, in cui ha osservato bene i due allievi, Rudy Zerbi ha scelto di sostituire Giacomo con Simone.

La prima sfida è stata quella di Tommaso, voluta da Anna Pettinelli, contro un ragazzo di nome Marco. E l’allievo della Cuccarini ha vinto. Un’altra sfida, sempre voluta dalla Pettinelli, ha visto prtagonista Rea, e anche lei ha vinto.

Le anticipazioni della sesta puntata di Amici 21 riferiscono che per i cantanti c’è stata una gara di inediti che è stata giudicata da Giorgia. Non ha partecipato Nicol, che non era nemmeno presente in studio, poiché aveva la febbre. L’ultimo classificato dovrà affrontare una sfida la prossima settimana. Questa la classifica:

Albe Rea Alex LDA Luigi Tommaso

Tutti i cantanti hanno avuto la riconferma delle maglie. Passiamo adesso ai ballerini…