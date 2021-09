Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato su Instagram di essere in attesa del terzo figli

Ramona Amodeo in attesa del terzo figlio

Qualche tempo fa Ramona Amodeo ha preso parte come tronista a Uomini e Donne, programma ben noto condotto da Maria De Filippi. Nel corso di questa esperienza aveva cominciato il corteggiamento con Gionatan Giannotti, lui però preferì Laura Addis. In seguito, perciò, scelse il corteggiatore Mario Felice con il quale ha avuto una storia di qualche anno. Nonostante la fine della relazione, però, ben presto ha conosciuto quello che ancora oggi è l’amore della sua vita, ovvero l’imprenditore napoletano Luca Licia.

Dopo il matrimonio, poi, hanno avuto la prima figlia, Annachiara e per un certo lasso di tempo si sono separati. Una volta tornati insieme, però, hanno avuto il piacere di dare il benvenuto alla secondogenita Olimpia. Da poche ore, inoltre, hanno dato l’annuncio su Instagram di star aspettando anche il terzo bambino. Al momento non sappiamo se sarà un maschio o una femmina. Dovremo attendere loro dichiarazioni. Nel mentre, però, cliccando QUI possiamo andare a vedere il tenero filmato.

Nel video, quindi, notiamo tutta la famiglia riunita. Prima solo i genitori, poi le due figlie e poi ancora tutti insieme. La coppia tiene in braccio le bambine e si baciano in maniera molto dolce. In seguito, vediamo, delle magliette con la scritta “sorella maggiore” indosso alle piccole. Poco dopo, invece, i genitori srotolano una maglietta con su scritto: “Presto saremo in 5“. Non ci resta, quindi, che fare tanti auguri alla felice famiglia e attendere più dettagli sul sesso del bambino di Ramona Amodeo e Luca Licia.

Di recente anche un’altra ex protagonista di Uomini e Donne sembrerebbe essere incinta. Stiamo parlando di Giulia Quattrociocche. Per scoprirlo rimanete sintonizzati. Continuate a seguirci per tante altre news.

