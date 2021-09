Giulia Quattrociocche aspetta un bambino?

Abbiamo conosciuto Giulia Quattrociocche come tronista a Uomini e Donne. Seguendo il suo percorso abbia visto come ha preferito Daniele Schiavon rispetto ad Alessandro Basciano. Purtroppo, però, dopo appena quattro mesi di relazione annunciano la loro separazione. Questo succedeva esattamente un anno fa. La ragazza era sparita dai social e poco dopo un’indiscrezione l’aveva riportato sotto i riflettori del gossip. Sembrava, infatti, che stesse aspettando un bambino. All’epoca, però, lei aveva smentito la notizia, come riportava anche il sito Very Inutil People:

Due ragazze, infatti, hanno incontrato l’ex tronista romana a Mirabilandia. Giulia era in compagnia di un ragazzo biondo, molto alto e, stando a quanto dicono le nostre fonti, si tenevano per mano. Scherzando, le nostre follower si sono congratulate con Giulia per la sua gravidanza. La risposta della Quattrociocche però è stata abbastanza chiara: ‘Le abbiamo fatto le congratulazioni per il fatto che fosse incinta. Lei ha detto che era una bufala, una cavolata e si è messa a ridere’.

A distanza di un anno, però, la storia sembra ripetersi e tutto per via di una delle Stories sul profilo Instagram di un negozio nel quale è andata Giulia Quattrociocche. Come riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, l’ex tronista si stava provando degli abiti e chi ci lavora l’ha voluta immortalare per poi postare lo scatto sui social. Negli scatti diffusi a NewsUeD, poco sembrerebbe essere lasciato all’immaginazione. Come possiamo vedere anche dall’immagine qui sotto, infatti, parrebbe che sia davvero incinta. Un pancino sospetto lo confermerebbe.

Sarà davvero così? Noi non lo possiamo sapere con assoluta certezza. L’abito è di certo aderente e questo mostra le sue forme nonostante sia leggermente girata. Dovremo attendere maggiori informazioni e dichiarazioni da parte della diretta interessata. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci per tante altre news.