Random Sanremo 2021: età, fidanzata e testo canzone

Random è tra i concorrenti in gara a Sanremo 2021. Ecco alcune delle curiosità su di lui: età, fidanzata e testo della canzone

Lo ritroviamo tra i concorrenti che vedremo a Sanremo 2021 e per lui è un vero e proprio debutto. Ecco tutte le curiosità su Random: dall’età, alla fidanzata per passare al testo della canzone in gara.

Chi è Random

Nome e Cognome: Emanuele Caso (in arte Random)

Data di nascita: 26 aprile 2001

Luogo di Nascita: Massa di Somma (NA)

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante

Fidanzata: Random dovrebbe essere single

Figli: Emanuele non ha figli

Tatuaggi: Il rapper ha alcuni tatuaggi presenti sul suo corpo: la scritta “fuck” sul dito indice, il segno della Nike sulla mano, una chitarra stilizzata appena sotto al polso (fonte ChieCosa)

Profilo Instagram: @random_solo

Random età e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Random? Il nome vero del rapper è Emanuele Caso. Il cantante è nato il 26 aprile 2001 a Massa di Somma, sotto il segno del Toro. L’età del giovane artista è di 19 anni. Non abbiamo alcuna informazione, invece, per quel che riguarda altezza e peso.

A soli due anni si è trasferito a Riccione insieme alla sua famiglia. I suoi cari sono molto religiosi e, come riportato anche su TV Sorrisi e Canzoni, il padre del cantante è un pastore evangelista. Tutti le persone della sua famiglia, comunque, sono molto credenti, così come lo stesso Random, che indossa sempre delle collane, simbolo della sua fede.

Fin da piccolo Emanuele Caso si è appassionato alla musica, avvicinandosi ai primi strumenti musicali (batteria, basso, chitarra e piano), grazie anche alla complicità di suo padre che l’ha sempre spronato in questo. In età adolescenziale si è legato fortemente al rap e al mondo del freestyle, che caratterizza così la sua carriera d’artista.

Non tutti sanno, ma seppur giovanissimo, Random è autore stesso dei suoi testi, oltre che delle musiche.

Vediamo altre curiosità sulla vita privata di Random…

Vita privata: fidanzata

Ecco alcune informazioni circa la vita privata di Random. Purtroppo non abbiamo grandi notizie a tal proposito. Il cantante tende ad essere molto riservato.

Il rapper è o no fidanzato? Al momento sembra essere single, anche se parte aver avuto una frequentazione durata tanto tempo, che l’ha poi fatto soffrire. Lui comunque non si lascia intimorire e crede nell’amore vero.

C’è modo di seguire Random sui social? Ecco cosa sappiamo…

Dove seguire Random: Instagram e social

Se volete seguire sui social Random non potete che correre sulla sua pagina ufficiale per restare sempre aggiornati su tutte le informazioni che riguardano il cantante.

Emanuele Caso grazie alla sua popolarità è riuscito ad accaparrarsi già un fitto numero di follower è già seguito da oltre 286 mila followers, e di certo nei prossimi giorni i numeri saliranno sempre di più.

Su Instagram Random condivide con i seguaci attimi della sua vita privata e non mancano tutte le news sulla sua carriera e sulle sue canzoni.

Adesso per Random si presenta la meravigliosa occasione di calcare il palco dell’Ariston…

Random a Sanremo 2021

Dopo la meravigliosa esperienza ad Amici Speciali in veste di concorrente, Random adesso affronterà il palco più importante d’Italia: quello del Teatro Ariston.

Annunciato da Amadeus durante la puntata di AmaSanremo, il rapper si troverà così a fare la sua esperienza nella kermesse musicale. Sarà sicuramente entusiasmante per lui mettersi alla prova con una sfida di questo tipo e sarà senza dubbio uno stimolo per il suo futuro artistico. Riuscirà a sorprenderci?

Intanto quel che sappiamo è che per la serata dei duetti, Random ha deciso di portare “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. A condividere il palco con lui ci saranno i The Kolors.

Andiamo a scoprire ora alcune informazioni circa la canzone e il testo di Torno a te…

Canzone e testo

“Torno a te” è il titolo della canzone di Random a Sanremo 2021. Un testo nato nel periodo estivo, come raccontato dallo stesso rapper in esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni. Ecco le sue parole a tal proposito:

“È il primo brano che ho scritto in estate dopo aver ricomprato la pianola rotta di mio nonno dal quale sono nate quasi tutte le mie canzoni. Così pur non essendo io un pianista provetto, quando l’ho provato con in braccio la mia sorellina Sharon, è arrivata la melodia di questo brano. ‘Torno a te’ è il mio invito a vivere sempre l’amore come se fosse il primo e sono certo che, per melodia e voce, farà conoscere una parte di me inaspettata”.

Ha raccontato il cantante alla rivista. A seguire vi proponiamo un pezzetto del testo della canzone di Random per il Festival di Sanremo 2021:

“Quando giri intorno a me,

Sai non mi sembra vero.

E forse non lo sei,

Forse è la testa mia.

E oggi ritorno a te,

Torno ad amare almeno,

Forse non penso più”.

Di seguito tutti i protagonisti di Sanremo 2021…

I Big a Sanremo 2021

Random è tra i 26 concorrenti in gara a Sanremo 2021. Ecco di seguito tutto l’elenco completo dei protagonisti selezionati da Amadeus e dalla giuria per questa settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 2 al 6 marzo:

Tra loro si nasconde il vincitore di Sanremo 2021! Chi avrà la meglio? Random riuscirà a trionfare? In attesa di scoprirlo facciamo un grosso in bocca al lupo al cantante e tutti gli altri artisti in gara.

