Irama Sanremo 2021: età, fidanzata e testo canzone

Conosciamo tutte le news e curiosità su Irama, concorrente di questa nuova edizione di Sanremo 2021: ecco l’età, la fidanzata e il testo della canzone del Festival.

Chi è Irama

Nome e Cognome: Filippo Maria Fanti (in arte Irama)

Data di nascita: 20 dicembre 1995

Luogo di Nascita: Carrara

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantautore

Fidanzato: Irama è fidanzato insieme a Victoria Stella Doritou

Figli: Filippo non ha figli

Tatuaggi: Filippo ha molti tatuaggi sul suo corpo. Un serpente su pancia e stomaco, la scritta “Depp” sul collo, due serpenti sulla mano sinistra e sul braccio destro con alcune decorazioni (fonte Chiecosa)

Profilo Instagram: @irama.plume

Età e biografia

Ecco cosa conosciamo della biografia di Irama? L’artista di Sanremo 2021 è nato a Carrara il 20 Dicembre 1995. Dunque l’età è di 25 anni. Cresciuto insieme alla sua famiglia a Monza, il cantante è molto legato ai suoi affetti e da sempre ha coltivato l’amore per la musica, ascoltando i brani di Francesco Guccini o Fabrizio De Andrè, due dei suoi punti di riferimento musicali. Passione che ha voluto approfondire con il passare degli anni, tanto da farne un vero e proprio lavoro.

Il vero nome del cantante è Filippo Maria Fanti e in molti si sono chiesti quale sia il significato e il perché del nome d’arte. Pare infatti che “Irama” non sia altro che l’anagramma del suo secondo vero nome (Maria). Facendo una piccola ricerca abbiamo scoperto che tradotto dal malese corrisponde alla parola “ritmo”.

Proseguendo con la sua biografia ecco qualche cenno della sua carriera: dall’esordio a Sanremo (nelle Nuove Proposte) nel 2015, fino al suo primo album l’anno successivo. A seguire la sua carriera si è stoppata per un po’, quando poi nel 2018 si è presentata l’occasione di Amici, che ha sfruttato al meglio, poiché ne è uscito vincitore. Opportunità che si è ripresentata nel 2020, quando ha replicato la vittoria anche ad Amici Speciali.

Tra le tante grandi soddisfazioni della carriera di Irama anche il piacere di aprire il concerto di Laura Pausini al Palalottomatica di Roma, durante la tournée musicale Fatti Sentire World Tour dell’artista romagnola.

Gli album più importanti della carriera di Irama al momento sono: Giovani (nel 2018), l’EP Plume, Giovani per sempre (nel 2019), Crepe (2020). Da precisare, tra l’altro, che il cantante è autore stesso dei suoi brani.

Andiamo a sbirciare qualcosa circa la vita privata del cantante…

Vita privata: Irama ha una fidanzata?

Filippo ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Ciò è venuto meno quando Irama si è innamorato di Giulia De Lellis, ora impegnata sentimentalmente con Carlo Gussalli Beretta.

Nonostante la loro relazione sia durata meno del previsto sono comunque rimasti in buoni rapporti, tanto che più di una volta anche l’influencer romana su Instagram non ha mancato occasione di postare canzoni del suo ex così come messaggi di affetto e stima.

Al cantante, in generale, sono stati attribuiti vari flirt, che lui stesso ha sempre negato. Ad oggi, però, Irama sembra aver ritrovato l’amore accanto alla modella e influencer Victoria Stella Doritou. A Il Giorno il cantautore, però, ha ribadito che lui preferisce far parlare la musica piuttosto che il gossip. Scelta che va assolutamente rispettata.

Dove seguire Irama: Instagram e social

Irama è possibile seguirlo sui social. Su tutti Instagram, dove conta 1,4 milioni di fans. Il cantante è presente anche su Facebook e Twitter.

Il cantautore sul suo profilo condivide tantissimi scatti di shooting fotografici, ma sono presenti anche selfie e video. Nei suoi account il giovane presenta anche i suoi progetti lavorativi, ma lascia fuori dai riflettori la sua vita privata quanto più possibile.

Irama a Sanremo 2021

Per Irama non si tratta del primo Sanremo. Il cantante ha infatti esordito nel 2015, la 66esima edizione del Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte. La canzone presentata era Cosa resterà. In quell’occasione l’artista si è classificato settimo, dopo aver perso la sfida con Ermal Meta.

A seguire nel 2019 c’è stata la prima occasione per Irama nella categoria Big. Lì il cantante ha presentato il brano La ragazza con il cuore di latta. Al GF Vip Martina Nasoni (vincitrice del reality) ha rivelato che il pezzo era dedicato a lei.

Adesso nel 2021 ecco la nuova occasione per Irama con il nuovo brano La genesi del tuo colore. Ecco perché ha deciso di partecipare. Queste le sue dichiarazioni a TV Sorrisi e Canzoni:

“Ho voglia e vorrei raccontare questa canzone in un palco così importante. Quando ho scoperto di andare al Festival sono stato molto contento perché appunto ho avuto l’opportunità di farlo e si è concretizzata. Quindi sono entusiasta!”

Ha spiegato Irama. Sul palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover, il cantante renderà omaggio a Francesco Guccini, con l’iconica Cyrano.

L’avventura del cantante al Festival non è iniziata nel migliore dei modi. L’artista infatti nel corso della prima puntata non ha potuto esibirsi per via di due casi di positività nel suo management, che l’hanno portato così ad effettuare dei controlli. Lui fortunatamente è risultato negativo, ma la sua presenza a Sanremo è comunque rimasta in bilico, fino a che Amadeus non ha proposto di farlo comunque esibire mostrando al pubblico il provino del suo pezzo e, nel corso della serata delle cover, un altro video della sua esibizione. Il tutto è stato accolto e dunque non vi sarà alcun ritiro

Ecco cosa sappiamo invece a proposito della canzone in gara a Sanremo 2021…

Canzone e testo

Il titolo della canzone di Irama a Sanremo 2021 è La genesi del tuo colore. L’artista ha raccontato che il brano è un inno alla vita, concetto che racchiude l’intero pezzo. Secondo quanto riportato da Sorrisi la canzone ‘ha la sonorità di un tormentone estivo’. Frizzante ed energica.

Ecco un pezzetto della canzone che sentiremo al Festival:

“Mai smetterai, canterai.

Perderai la voce,

Andrai, piangerai, ballerai,

Scoppierà il colore.

Scorderai il dolore.

Cambierai il tuo nome,

Colora l’anima,

Con una lacrima”.

A seguire ecco tutti i Big in gara a Sanremo 2021….

