Gaia Sanremo 2021: età, fidanzato e testo canzone

Conosciamo meglio alcune curiosità su Gaia, artista che dal 2 marzo vedremo a Sanremo 2021: partiamo dall’età e biografia, per passare alla vita privata e fidanzato e il testo della canzone.

Chi è Gaia

Nome e Cognome: Gaia Gozzi (in arte Gaia)

Data di nascita: 29 settembre 1997

Luogo di Nascita: Guastalla (Reggio Emilia)

Età: 23 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantautrice

Fidanzato: Gaia è attualmente fidanzata con Daniele Dezi

Figli: Gaia non ha figli

Tatuaggi: Gaia ha tatuate due figure stilizzate all’interno del braccio destro (fonte ChieCosa)

Profilo Instagram: @gaiaofficial

Gaia età e biografia

Ecco tutto ciò che sappiamo circa la biografia della cantante. Gaia è nata a Guastalla il 29 settembre 1997. L’età della cantante dunque è di 23 anni. La giovane cantante è di origine italo-brasiliana. Sua mamma, con la quale conserva un rapporto magico, arriva dal Brasile e in passato faceva la ballerina e la pubblicitaria. Il papà, invece, è italiano ed è proprietario di un’azienda di bici.

Proseguendo con la lettura della sua biografia sappiamo che Gaia per un periodo ha vissuto negli Stati Uniti. Poi il ritorno in Italia dove si è presentata l’occasione di X Factor, opportunità che ha deciso di cogliere al volo. Il suo talento ha stregato i giudici, che l’hanno fortemente voluta, in particolare Fedez che l’ha selezionata per il suo team. Purtroppo nel talent non è riuscita a trionfare, ma si è piazzata dietro al gruppo dei Soul System.

Nel 2019, poi, Gaia ci ha riprovato con Amici di Maria De Filippi. Anche in questa occasione vocalità e talento non sono passati inosservati e con il trascorrere dei mesi, la cantante è riuscita a raggiungere l’ambita finale. Stavolta, però, rispetto alla precedente esperienza, è riuscita a portare a casa la vittoria. Tra le canzoni più amate della sua carriera ricordiamo Fotogramas (scritta in portoghese), ma anche Chega (che ha una versione italiana dal titolo Calma), Densa, Fucsia o ancora New Dawns e Coco Chanel.

Infine, tra le altre curiosità, come spesso mostrato anche nei pezzi da lei scritti, Gaia ha un’ottima padronanza del portoghese, oltre che l’italiano.

Ma cosa conosciamo invece della sua vita privata?

Vita privata: fidanzato

Cosa sappiamo ancora di Gaia Gozzi? Purtroppo le informazioni non sono tantissime, poiché la cantante tiene tanto alla sua vita privata. Unica cosa che sappiamo è che in passato ha vissuto una storia d’amore molto importante con un ragazzo di nome Giorgio.

Il 1 giugno 2020 è spuntata la notizia di un suo avvicinamento al musicista Daniele Dezi. Notizia poi confermata mediante alcune storie Instagram dai due a gennaio 2021, quando hanno postato un dolce scatto.

Tra le curiosità della sua vita privata, sappiamo che Gaia Gozzi è un’amante non solo della musica, ma anche del ballo (grazie alla sua mamma), l’arte, il cinema, lo sport. Ama viaggiare e proprio grazie a questo è riuscita ad imparare diverse lingue.

È possibile seguire Gaia su Instagram? Ecco come fare…

Dove seguire Gaia: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Gaia Gozzi sui vari social? La risposta è sì. Tra essi la troviamo sia su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter. Quello che utilizza maggiormente però è il primo.

Sulle varie piattaforme condivide tutto ciò che la riguarda personalmente. Scorrendo nei suoi profili sono presenti immagini di set fotografici (alcune foto particolarmente artistiche), ma anche video di alcune importanti esibizioni live.

Gaia nel 2021 la ritroveremo sul palco di Sanremo….

Gaia a Sanremo 2021

Dopo rumor su una sua possibile partecipazione, finalmente ora ne abbiamo la certezza. Gaia è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2021 ed è pronta a regalare energia, freschezza ed emozionarci tutti con il suo talento. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ecco come si è presentata al pubblico, che già la conosceva per le sue passate esperienze, da X Factor ad Amici:

“Ho deciso di partecipare al Festival recentemente, perché ho scritto un pezzo che mi rappresentava e raccontava la mia storia e non qualcosa di banale e ho deciso di venire al Festival non con un pezzo da Festival, ma con un brano che fosse il mio biglietto da visita per l’Italia, in maniera sincera”.

Ma come ha reagito Gaia alla chiamata di Amadeus e cosa si aspetta da questa nuova avventura? Ecco come ha risposto:

“Ho pianto come una pazza, sono tanto emotiva, ma stavolta ho pianto molto di più! Ho chiamato la mia famiglia e mia nonna, che si è detta felice dei miei traguardi e mi supporterà da casa. Sono molto emozionata e molto felice di essere al Festival. È un palco importante. COsa mi aspetto? In realtà non lo so. Mi auguro di non cadere dalla scalinata, spero di emozionare la mia famiglia e renderli fieri e di cantare con il cuore, sinceramente e godermela veramente, senza farmi mangiare dall’ansia”

Ha raccontato Gaia. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più circa la canzone in gara a Sanremo e di cosa parla il testo…

Canzone e testo

Si chiama “Cuore Amaro” la canzone che Gaia Gozzi porta a Sanremo 2021. Come dichiarato dalla cantante in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, non si tratta di un brano dedicato all’amore, ma parla di sé stessa: “Infatti il ‘cuore amaro’ è mio e parla della mia storia e percorso e di come mi sento attualmente. È uno step successivo. Qualcosa di personale. A livello di sound mi rappresenta e porta tanto della mia cultura, ma in chiave contemporanea”, ha rivelato.

Ecco uno stralcio del testo della canzone di Gaia a Sanremo 2021, scritto da lei insieme ai J. Ettorre, il fidanzato Daniele Dezi e G. Spedicato:

“Sotto una lacrima che bagna tutta la città,

Strada di arterie che ritorna da me.

Ma il mio cuore è amaro,

Un disordine raro,

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro.

Ora ci vedo chiaro”

Come riportato dalla rivista si tratta di una ballata, che avrà grande successo in radio e che ami fin dal primo ascolto.

I Big di Sanremo 2021

L’avventura di Sanremo 2021 conta quest’anno la bellezza di 26 Big in gara. Amadeus ha selezionato tanti cantanti diversi tra loro. L’età media si è abbassata notevolmente rispetto ad anni passata, nonostante qualche artista della ‘vecchia guardia’.

Ecco chi, insieme a Gaia Gozzi condividerà questo percorso al Teatro Ariston:

