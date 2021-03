Chi è Gio Evan? Età, altezza, vita privata e Instagram

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Gio Evan, cantante ma anche autore di libri tra i concorrenti Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Ecco la sua vita personale e quella lavorativa.

Chi è Gio Evan

Nome e Cognome: Giovanni Evani Giancaspro

Data di nascita: 21 aprile 1988

Luogo di Nascita: Molfetta (Bari)

Età: 32

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: toro

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @gio_evan

Gio Evan biografia, età, altezza e laurea

Chi è Gio Evan? Il cantante nasce a Molfetta, in provincia di Bari, il 21 aprile 1988. Di conseguenza la sua età attuale è di 32 anni. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e nemmeno per quanto riguarda la sua famiglia. Non ci sono notizie, infatti, circa i genitori o eventuali fratelli e sorelle. Anche riguardo al percorso di studi non sappiamo granché, nemmeno se ha una laurea.

Grazie a un’intervista con Metropolitan Magazine, però, riusciamo a conoscere qualche curiosità sulla sua infanzia e non solo. Da piccolo, infatti, faceva teatro e si divertiva a ricreare divertenti scenette o imitazioni. Inoltre ama molto viaggiare, in particolare ha nel cuore l’India e l’Argentina. Dove vive oggi? Sembrerebbe tra Gubbio e Perugia.

Vita privata: fidanzata

E per quanto riguarda la situazione sentimentale? Questo aspetto della sua vita privata, così come per tanti altri artisti, non pare essere accessibile. Lui non ha mai detto di avere una fidanzata (o una moglie) e non ha neanche mai ammesso il contrario. Bisogna soltanto rispettare la sua privacy e capire se un giorno vorrà svelare qualcosa di più.

Vediamo, però, maggiori informazioni sulla carriera.

La carriera di Gio Evan

La carriera di Gio Evan ha inizio all’età di 20 quando scrive il primo libro, ovvero Il fiorilegio passato. Si tratta di una raccolta di versi e frasi sul suo viaggio in India. Tra il 2010 e il 2014, poi, dirige come direttore amministrativo la rivista “Storie” e sempre nello stesso periodo pubblica il primo disco, cioè Cranioterapia.

Continuando a girare l’Europa e il Sud America non abbandona mai la scrittura. Compone, infatti, il primo romanzo dal titolo La bella maniera. Torna alla scrittura in versi nel 2015 con la raccolta Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche. Nel frattempo la sua popolarità cresce, soprattutto su Instagram e Facebook. Tra il 2017 e il 2019 riesce a pubblicare due libri, un romanzo e altri due album.

Nel giungo 2020 Gio Evan inizia un tour chiamato “Albero ma estro“. Nell’inverno dello stesso anno, invece, compare nella rosa dei concorrenti Big del Festival di Sanremo con il brano Arnica, il quale fa parte del CD Mareducato (12 marzo 2021). Quasi in contemporanea esce anche il libro di poesie “Ci siamo fatti mare” (16 marzo 2021).

Canzoni

Gio Evan non ha una lunga carriera dal punto di vista musicale. Questo perché ha inciso 3 album a partire dal 2018 e ha rilasciato altrettanti singoli. Andiamo, quindi, prima a scoprire i titoli dei CD e, in seguito, le canzoni che potrebbero essere conosciute da un più largo pubblico:

Biglietto di solo ritorno (2018)

(2018) Natura molta (2019)

(2019) Mareducato (2021)

Per quanto riguarda i singoli, invece, possiamo citare i seguenti:

Regali fatti a mano (2020)

(2020) Glenn Miller (2020)

(2020) Arnica (2021)

Quella in uscita nel 2021 fa parte del nuovo album di Gio Evan, il quale è suddiviso in due parti. Il primo contiene dieci tracce, mentre la seconda dà più spazio alla poetica grazie alla quale è diventato famoso. Lo sentiamo, infatti, recitare delle poesie inedite.

Libri

Per quanto riguarda i libri, Gio Evan ne ha scritti molti. Ha composto sia romanzi, sia opere in versi. Tra i primi possiamo ricordare:

La bella maniera (2014)

(2014) Cento cuori dentro (2019)

(2019) I ricordi preziosi (2020)

L’ultimo, nonché nuovo, libro si intitola Ci siamo fatti mare ed esce quasi in concomitanza con l’album Mareducato. Circa le opere in versi, invece, possiamo elencare:

Il fiorilegio passato (2008)

(2008) Teorema di un salto (2015)

(2015) Passa a sorprendermi (2016)

(2016) Capita a volte che ti penso sempre (2017)

(2017) Ormai tra noi è tutto infinito (2018)

(2018) Se c’è un posto bello sei te (2020)

Ecco, ora, dove si può seguire Gio Evan sui social.

Gio Evan Instagram, YouTube e profili social

Gio Evan, nonostante abbia molti dei profili social più importanti, non utilizza Twitter con regolarità. Infatti questo è fermo dal 2019. Storia molto diversa quando si parla, invece, di Facebook, all’interno del quale ha oltre 324 mila seguaci e dove pubblica varie frasi o versi delle sue canzoni.

Su Instagram, inoltre, conta quasi 830 mila follower. Poche le immagini che lo ritraggono qui. Per lo più, infatti, i fan possono gustarsi le poesie o gli aforismi che compone. Su YouTube troviamo un suo canale con centinaia di migliaia di iscritti.

Gio Evan a Sanremo 2021

Nel corso di un’intervista riportata anche da Radio Italia, Gio Evan ha svelato tutto il suo stupore nel sapere di essere stato chiamato a partecipare tra i Big di Sanremo 2021:

Sono rimasto sorpreso perché io non ho presentato il brano. Non ambivo al Festival, le mie priorità sono spirituali e altre, però la mia squadra aveva visto in “Arnica” una forza diversa e ci hanno voluto provare. […] Il Festival non l’ho mai visto ma ci vado. Non sappiamo se andrà bene, io per esempio penso che sarà una tragedia, però credo anche che in fondo si possa fare e che è già successo in passato, da Piero Ciampi a Giorgio Gaber.

Testo e canzone

Ma non finisce qui. Ha, infatti, anche rivelato qualcosa in più sul testo della canzone Arnica, con la quale si esibirà sul palco dell’Ariston. Ecco, perciò, quanto ha affermato:

Ero a Genga, dove ci sono le grotte di Frasassi, stavo arrampicando, facevo il climber. Ho fatto una mono-presa, sono scivolato e quindi caduto: ero imbracato, avevo la sicura, però il dito è rimasto incastrato e ho rotto tutto, falange compresa. Mi sono messo una bic attorno al dito con lo scotch, ho scritto così i primi 4 quarti di ‘Arnica’. In quei giorni ero un po’ depresso e ho iniziato ad essere creativo, però non potevo suonare la chitarra e io scrivo solo così: ho comprato subito una tastiera, ho fatto le lezioni attraverso Skype con un amico, dopo un mese c’era ‘Arnica’. È stata la prima canzone non nata dalla chitarra

Ecco, perciò, un pezzo del brano Arnica di Gio Evan:

E non voglio dimenticare niente

Però fa male ricordarsi tutto quanto

Le corse lungomare

Nuotare fino a non toccare

L’ansia di non fare in tempo

Coi regali di Natale

Lo sguardo di mia madre, quando pensava che questa volta non ce la potessi fare

Le partite sulla strada

Fare i pali con la maglia

Restare accanto

A chi non ce l’ha fatta

Le prime cicatrici

Gli amori mai finiti

Le nottate a casa soli o ubriachi con gli amici

Per poi dire cosa quanto ha fatto male

Eppure non riesco a rinunciare

Per ultimo, vediamo tutti gli altri concorrenti, oltre a Gio Evan, che presenteranno le loro canzoni a Sanremo.

I concorrenti del Festival di Sanremo

Parliamo, infine, degli altri concorrenti che prenderanno parte nella sezione Big del Festival di Sanremo. Ecco, quindi, la lista completa di tutti coloro che vedremo sfilare sul palco dell’Ariston nella settimana dal 2 al 6 marzo 2021 e le canzoni che porteranno:

