Chi è Ghemon? Età, altezza e testo canzone a Sanremo 2021

Scopriamo qualcosa in più su Ghemon: vero nome, età, altezza, vita privata, carriera, dove seguirlo sui social e il testo della canzone in gara a Sanremo 2021.

Chi è Ghemon

Nome e Cognome: Giovanni Luca Picariello (in arte Ghemon)

Data di nascita: 1 aprile 1982

Luogo di Nascita: Avellino

Età: 38 anni

Altezza: 177 cm

Peso: 79 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante

Fidanzata: Giulia Diana

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: 15 tatuaggi su tutto il corpo

Profilo Instagram: @ghemonofficial

Ghemon vero nome, età e altezza

Il vero nome di Ghemon è Giovanni Luca Picariello. Nato ad Avellino il 1 aprile 1982, Ghemon ha 38 anni di età, la sua altezza è 177 cm e il peso 79 kg.

Sin da adolescente Ghemon mostra una forte passione per la musica, tanto che a 13 anni si avvicina al mondo dell’hip hop. In concomitanza a quello stile musicale, il cantante si appassiona anche al graffitismo.

Inizialmente il suo pseudonimo nel mondo dell’arte è Kal, per poi passare al nome di Esimo. Nel 2001 decide di lasciare perdere la strada del graffitismo e dedicarsi alla musica.

Ghemon ha il diploma di maturità ed è laureato alla Luiss di Roma.

La carriera di Ghemon

Ghemon inizia ad appassionarsi alla musica hop hop nel 1993. Dopo qualche anno trascorso a cantare nei locali del suo paese. Grazie a un programma radiofonico che promuove l’hip hop, il cantante capisce che quello è il suo genere. Ghemon inizia dunque a frequentare il mondo della musica e conosce altri artisti hip hop, da Neffa ai Sottotono.

Nei primi anni 2000 l’artista lascia Avellino e si trasferisce a Roma, dove inizia a studiare Giurisprudenza. È proprio nella capitale che entra a far parte di un nuovo progetto musicale, chiamato “Soulville“, ispirato agli artisti hop hop americani.

Ghemon continua a produrre musica nel corso degli anni, fino a che nel 2017 pubblica “Mezzanotte“, un album incentrato sulla depressione. Proprio grazie a questa opera riesce a farsi conoscere a un pubblico sempre più vasto, fino ad arrivare nel 2019 a Sanremo con la canzone “Rose Viola“.

Proprio in quella occasione la sua popolarità diventa ancora più estesa e, dopo l’album “Scritto nelle stelle” prodotto e rilasciato nel 2020, nel 2021 prende parte per la seconda volta a Sanremo.

Scopriamo di più sulla sua vita privata.

La vita privata: Ghemon ha una fidanzata?

Per quanto riguarda la vita privata di Ghemon, il cantante è attualmente fidanzato. La sua fidanzata si chiama Giulia Diana ed è una organizzatrice di eventi.

Sui propri profili social non mancano foto insieme alla ragazza, con cui ormai sta da diversi anni e che ama fortemente.

Vediamo dove seguire Ghemon su Instagram.

Dove seguire Ghemon: Instagram e social

Potete seguire Ghemon anche su Instagram al suo profilo ufficiale @ghemonofficial che conta più di 119mila followers.

L’artista utilizza molto i propri canali social, sia per aggiornare i fan sul suo lavoro, sia per condividere momenti di vita privata. Non mancano anche alcuni video in cui si mette in contatti con i followers.

Ovviamente non è mancato un post di riferimento alla sua esperienza a Sanremo. L’artista ha pubblicato una foto, scrivendo:

“E allora, finalmente si può dire: sarò a Sanremo 2021!!!!!!!!!! Sono felice, felice, felicissimo. La canzone si chiama “Momento Perfetto”. Ci saranno tantissime altre cose da svelare, ma per adesso festeggio questa notizia. Musicalmente amo tanto variare, ma cosa vi dovete aspettare stavolta?

Beh, io direi che il brano è un misto di generi: c’è dentro la techno, il goth-metal, una spolverata di country bluegrass, ma anche echi alla musica lounge che sentite in sottofondo negli ascensori degli alberghi. No, quest’ultima parte non è vera, ma mi sto immaginando la vostra faccia mentre leggete e sto molto ridendo. State ridendo anche voi, adesso, lo so. Come fate a non tifare per me?”

Sicuramente Ghemon continuerà a tenere aggiornati i followers riguardo la sua avventura sanremese.

Ghemon a Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 inizia il 2 marzo. Alla conduzione è chiamato per la seconda volta Amadeus. Tra i 26 Big in gara quest’anno troviamo Ghemon. Sul palco dell’Ariston, il cantante presenterà la canzone Momento Perfetto. L’artista ha commentato la propria canzone, descrivendo il pezzo che presenterà:

“Non ho deciso di partecipare al Festival quest’anno. Diciamo che ero in studio dopo il primo lockdown con una grande voglia di scrivere canzoni nuove, nonostante abbia fatto uscire un disco ad aprile. Quindi sono subito rientrato in studio a scrivere. È venuta fuori della musica nuova molto gioiosa, in contrasto con il periodo.

A quel punto in quel gruppo di pezzi ce n’era uno speciale e niente…il resto eccomi. La canzone che porto al Festival, Momento Perfetto, è una canzone bruttissima, sembra quasi che non l’ho scritta io. È una canzone di rinascita e di rivincite, particolarmente energica. Molto diversa rispetto a Rose viola di due anni fa. Una canzone da cantare a squarciagola. Vi porterò molta energia e vorrei fare una festa su quel palco.”

Ma vediamo un pezzo del testo della sua canzone.

Canzone e testo

Ecco un piccolo estratto del testo di Momento Perfetto, la canzone che Ghemon presenterà a Sanremo 2021:

“L’ora mia, il momento perfetto per me

Dicono sempre che è il turno degli altri

Ma non mi sento secondo a nessuno

Sono convinto che questa sia

L’ora mia, il momento perfetto per me

Non ti ho sentito più ma dì, com’è fratello?

Tu puoi contare su di me e questo lo sai fratello!”

Ecco la lista completa dei Big che prenderanno parte a Sanremo 2021, oltre a Ghemon.

I Big di Sanremo 2021

Ecco chi sono tutti i Big in gara, con le loro rispettive canzoni, a Sanremo 2021 oltre a Ghemon:

Francesco Renga – Quando trovo te

– Quando trovo te Coma_Cose – Fiamme negli occhi

– Fiamme negli occhi Gaia – Cuore amaro

– Cuore amaro Irama – La genesi del tuo colore

– La genesi del tuo colore Fulminacci – Santa Marinella

– Santa Marinella Aiello – Ora

– Ora Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

– Quando ti sei innamorato Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

– Un milione di cose da dirti Fasma – Parlami

– Parlami Arisa – Potevi fare di più

– Potevi fare di più Gio Evan – Arnica

– Arnica Maneskin – Zitti e buoni

– Zitti e buoni Malika Ayane – Ti piaci così

– Ti piaci così Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista

– Il farmacista Ghemon – Momento perfetto

– Momento perfetto La rappresentante di lista – Amare

– Amare Noemi – Glicine

– Glicine Random – Torno a te

– Torno a te Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

– Musica leggerissima Annalisa – Dieci

– Dieci Bugo – E invece sì

– E invece sì Lo Stato Sociale – Combat pop

– Combat pop Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

– Bianca luce nera Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

– Chiamami per nome Willie Peyote – Mai dire mai (La locoura)

– Mai dire mai (La locoura) Madame – Voce

