L’attore, protagonista della fiction A testa alta con Sabrina Ferilli, si racconta a Verissimo e presenta la sua famiglia: tra amore e progetti, il matrimonio resta un sogno da valutare

Dal Grande Fratello al successo sullo schermo

Raniero Monaco di Lapio ha attraversato una lunga strada dalla popolarità conquistata nella Casa del Grande Fratello (2007), fino a diventare un volto apprezzato della fiction italiana. Protagonista insieme a Sabrina Ferilli in A testa alta, l’attore ha scelto il salotto di Verissimo per condividere con il pubblico una notizia speciale: è diventato papà.

La gioia di Ettore e l’amore con Beatrice Olla

Ad aprile 2023, Raniero aveva già parlato del desiderio di diventare padre. “Non mi piace programmare troppo, ma sono pronto”, confidava a Silvia Toffanin. Oggi, quell’attesa è finita: il piccolo Ettore è nato l’8 luglio a Roma e Raniero lo ha presentato con orgoglio al pubblico. Accanto a lui, Beatrice Olla, compagna e mamma amorevole, racconta con tenerezza i momenti di gioco e le sfumature della vita familiare. “Raniero è un papà premuroso, ama giocare tantissimo con Ettore. E sa essere severo quanto basta”, ha detto Beatrice, sottolineando l’equilibrio perfetto della coppia.

Il matrimonio resta un sogno da valutare

Tra battute e sorrisi, la conversazione si è inevitabilmente spostata sul matrimonio. Beatrice non nasconde che sarebbe felice di convolare a nozze, mentre Raniero spiega che i piani sono cambiati con l’arrivo di Ettore. “C’era un piano, poi è arrivato nostro figlio. Ora devo rivalutare alcune cose”, ha confessato l’attore, lasciando intendere che una futura proposta potrebbe essere ancora in arrivo.

Chi è Beatrice Olla

Beatrice Olla, attrice e imprenditrice, ha condiviso con Raniero la passione per la recitazione. Apparsa in produzioni come Non uccidere, La mia seconda volta e Alice and the Land That Wonders, Beatrice ha anche fondato un lounge bar a Trevignano, sulle sponde del lago di Bracciano. Prima di lei, Raniero aveva avuto una lunga relazione con Mirela Kovacevic, conosciuta al Grande Fratello, ma il destino ha voluto che incontrasse Beatrice e con lei costruisse una famiglia.

